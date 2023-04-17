Сезон алергії: чотири способи полегшити свій стан

Навесні, коли природа прокидається і тішить нас буйним цвітінням, для алергенів настає найскладніша пора.

Коли весна нарешті настає, для тих з нас, хто страждає від алергії, такі симптоми, як чхання, закладеність носа, свербіж в очах та головний біль, стали постійними супутниками. І хоча ліків від алергії, що відпускаються без рецепта, достатньо, дослідження показують, що в багатьох випадках вони не діють.

На щастя, є чотири простих, природних способів полегшити свій стан. Про них розповідає Womans World.

Додати куркуму

Куркума / Фото: Credits

Куркума є смачним доповненням до всього: від яєчні до заправок для салатів та страв з рису. А куркумін, що міститься в ній, може надавати природну антигістамінну дію. У клінічних випробуваннях, результати яких були опубліковані в Annals of Allergy, Asthma & Immunology, було виявлено, що куркумін покращує носове дихання та усуває такі симптоми, як чхання та ринорея. Спробуйте щодня додавати до свого раціону від 2 до 3 чайних ложок куркуми.

Порада

Під час приготування їжі з куркумою додайте кілька щіпок чорного перцю. Дослідження, опубліковане в Planta Medica, показало, що піперин може посилювати всмоктування куркуміну.

Одягніть спортивні окуляри

Пилок, що переноситься повітрям, який потрапляє в очі протягом дня, не тільки подразнює ваші очі — він також може викликати закладеність, яка зберігається протягом ночі, порушуючи ваш сон. Але дослідження, результати якого було опубліковано у Міжнародному форумі алергії та ринології, показало, що надягання сонцезахисних окулярів під час виходу на вулицю може допомогти блокувати пилок. Спортивні окуляри, які щільно прилягають до обличчя і не дають пилку потрапити в очі будуть кращим вибором.

Порада

Змивайте весь пилок, що потрапив на сонцезахисні окуляри, промиваючи повіки та вії теплою водою з дитячим шампунем двічі на день.

Випийте дві чашки зеленого чаю

Фото: Credits

Дослідження, проведене Allergology International, передбачає, що щоденне вживання двох філіжанок зеленого чаю може зменшити симптоми алергії, такі як нежить і першіння в горлі. Галат епігалокатехіну в напої може інгібувати вивільнення таких речовин, як гістамін, імуноглобулін Е та лейкотрієни, які викликають симптоми алергії.

Порада

Спробуйте пити неароматизований зелений чай із додаванням лимона чи підсолоджувача; ароматизований зелений чай може бути виготовлений з чайного листя нижчої якості, що містить меншу кількість галат епігалокатехіну, тому експерти не рекомендують його пити як засіб, який може полегшити симптоми алергії.

Спробуйте стародавню індійську траву

Східно-індійська трава Tinospora cordifolia (також відома як гудучі) може допомогти у боротьбі з неконтрольованою імунною відповіддю, яка запускає симптоми алергії. Крім того, він знижує рівень келихоподібних клітин у носових ходах, які виробляють слиз. Ось чому дослідження, опубліковане в «Журналі етнофармакології», показало, що щоденне приймання тиноспори усунуло чхання у 83 відсотків учасників, а у багатьох інших усунуло закладеність носа.

Звичайно, перед тим, як пробувати на собі ці засоби, варто обговорити їх зі своїм лікарем.

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