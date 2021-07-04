Сезон літньої алергії: як визначити і що робити

Сезон літньої алергії: як визначити і що робити

Нерідко симптоми алергії списують на застуду, харчове отруєння, розлад шлунка або перевтому, оскільки вони частково збігаються.

Від червня до серпня достигають сміттєві і лугові трави, злаки. Цвітуть дерева. Але для деяких людей таке перетворення природи стає катуванням. Причина — висока концентрація алергену в повітрі. Від алергії страждає приблизно кожен п'ятий українець.

Про те, як зрозуміти, що у вас алергія, а не інфекція, полегшити самопочуття і визначити алерген, розповіла докторка медичних наук, дитяча лікарка-алергологиня в клініці ISIDA Тетяна Рудольфівна Уманець.

Симптоми алергії

Алергія — це надчутлива реакція імунної системи на вплив алергенів, на які в нормі людина не реагує. Влітку — це реакція на пилок бур'янів і лугових трав, злаків, що достигають, сезонні квітучі дерева, спори грибів, укуси комах, сезонні фрукти і овочі.

Під час контакту з алергеном у дитини або дорослого виникає:

нежить, закладеність носа, чхання, виділення з носа.

кашель або першіння в горлі;

сухість в роті;

почервоніння і свербіж в зоні очей, набряк повік;

кон'юнктивіт;

ускладнене дихання або задишка;

свербіж шкіри, який може супроводжуватися появою висипань — кропив'янки, дерматиту;

набряк шкіри і слизових;

у разі важких реакцій — запаморочення, знепритомнення, нудота, блювота, біль у животі, зниження артеріального тиску; задуха. Іноді ці симптоми супроводжуються кропив'янкою, набряком шкіри або слизових оболонок.

Чому це відбувається?

Мікрочастинки пилку, наприклад, трави тимофіївки, разом із повітрям ід час вдиху потрапляють на слизові оболонки дихальних шляхів і очей. Далі їх вивчає імунна система. І якщо клітини імунної системи визначають пилок тимофіївки як чужорідний для організму антиген, вони починають виробляти імуноглобуліни (lgE) або специфічні для цього антигену Т-лімфоцити. Вироблення IgE і специфічних Т-лімфоцитів у разі первинного потрапляння алергенів в організм відбувається безсимптомно. Цю фазу називають сенсибілізацією або алергизацією.

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У разі повторного потрапляння алергену, наприклад, того ж пилку тимофіївки, клітини імунної системи людини будуть виділяти біологічно активні речовини (гістамін, триптазу, різні цитокіни та ін.). І алергія проявиться вищевказаними симптомами.

Нерідко симптоми алергії списують на застуду, харчове отруєння, розлад шлунка або перевтому, оскільки вони частково збігаються.

У разі сезонної алергії симптоми можуть супроводжувати пацієнта весь сезон. Змінюється тільки їхня вираженість. Наприклад, нежить то зменшується, то посилюється. Посилюватися ознаки алергії можуть після перенесення стресу, тому що він є яка збільшувальним фактором.

Причини виникнення алергії

Найбільш ймовірне виникнення алергії у дітей, що мають генетичну схильність до розвитку захворювання, коли один або обоє батьків страждають алергією. Якщо алергія є у одного з батьків, ймовірність, що алергія виникне у дитини, становить приблизно 30-40%. Якщо обоє батьків — 60-70%.

Алергія — це багатофакторне захворювання. Її виникнення залежить від взаємодії факторів середовища — екології, харчування, способу життя, приймання медикаментів і генетичної схильності.

Лікування алергії

Для ефективного лікування алергії важливо визначити причинний алерген. Для цього у лікаря алерголога є діагностичні тести:

шкірні;

провокаційні;

лабораторні.

Симптоми алергії усувають антигістамінні і гормональні препарати. Але це тимчасовий захід, оскільки противоаллергенні препарати не вирішують проблему. Якщо алергію не лікувати, вона буде прогресувати і переросте, наприклад, в бронхіальну астму.

На сьогоднішній день алерген-специфічна імунотерапія (Асіта) — це єдиний метод лікування алергії, за якого чутливість до алергену поступово знижується. Відбувається це завдяки виробленню протиалергічних антитіл. Триває таке лікування в середньому від 3 до 5 років.

На першому початковому етапі лікування в схемі АСІТ поступово підвищується доза препарату алергену, що вводиться, до максимально допустимої дози. На другому етапі — протягом декількох років підтримується максимально допустимий рівень препарату алергену на стабільному рівні. Підвищується і підтримується рівень алергену двома способами — шляхом введення ін'єкцій або шляхом приймання спрею/таблеток під'язиково за схемою з певними інтервалами.

Самодопомога у разі алергії

Якщо у вас є підозра на пильцевую сезонну алергію, я раджу:

захистити себе або дитину від контакту з рослиною, яке може бути передбачуваним алергеном;

не гуляти під відкритим сонцем в суху і вітряну погоду;

провітрювати квартиру вранці і ввечері, після дощу;

проводити більшу частину дня в приміщенні за вітряної сухої погоди;

пити протягом дня достатню кількість чистої води;

кожен день протирати підлогу і поверхні предметів побуту вологою ганчіркою;

користуватися очищувачем повітря;

після прогулянок на вулиці вмиватися або протирати обличчя вологим рушником, приймати душ і мити голову, щоб змити мікрочастинки пилку, міняти одяг;

промивати ніс сольовим розчином;

сушити речі в закритому приміщенні — на вулиці на них буде осідати пилок квітів і рослин.

За наявності симптомів алергії в один і той же період два і більше роки поспіль я рекомендую записатися на приймання до алерголога.

Самостійно приймати лікарські противоаллергенние препарати вкрай небажано. Самолікування може посилити проблему.

Список рослин, що викликають алергію влітку:

липа;

сосна;

осика;

клен;

жасмин;

ясен;

медова трава;

лисохвіст;

медова трава шерстиста;

пшениця;

ячмінь;

гречка;

овес;

пирій;

тимофіївка;

грястиця збірна;

костриця;

лобода;

подорожник;

райграс;

чорнощир;

тонконіг;

молочай;

соняшник;

ромашка;

полин;

амброзія та ін.

Бережіть себе і своєчасно звертайтеся за допомогою до лікаря.

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