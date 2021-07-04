Сезон літньої алергії: як визначити і що робити

Нерідко симптоми алергії списують на застуду, харчове отруєння, розлад шлунка або перевтому, оскільки вони частково збігаються.
Від червня до серпня достигають сміттєві і лугові трави, злаки. Цвітуть дерева. Але для деяких людей таке перетворення природи стає катуванням. Причина — висока концентрація алергену в повітрі. Від алергії страждає приблизно кожен п'ятий українець.
Про те, як зрозуміти, що у вас алергія, а не інфекція, полегшити самопочуття і визначити алерген, розповіла докторка медичних наук, дитяча лікарка-алергологиня в клініці ISIDA Тетяна Рудольфівна Уманець.
Симптоми алергії
Алергія — це надчутлива реакція імунної системи на вплив алергенів, на які в нормі людина не реагує. Влітку — це реакція на пилок бур'янів і лугових трав, злаків, що достигають, сезонні квітучі дерева, спори грибів, укуси комах, сезонні фрукти і овочі.
Під час контакту з алергеном у дитини або дорослого виникає:
- нежить, закладеність носа, чхання, виділення з носа.
- кашель або першіння в горлі;
- сухість в роті;
- почервоніння і свербіж в зоні очей, набряк повік;
- кон'юнктивіт;
- ускладнене дихання або задишка;
- свербіж шкіри, який може супроводжуватися появою висипань — кропив'янки, дерматиту;
- набряк шкіри і слизових;
- у разі важких реакцій — запаморочення, знепритомнення, нудота, блювота, біль у животі, зниження артеріального тиску; задуха. Іноді ці симптоми супроводжуються кропив'янкою, набряком шкіри або слизових оболонок.
Чому це відбувається?
Мікрочастинки пилку, наприклад, трави тимофіївки, разом із повітрям ід час вдиху потрапляють на слизові оболонки дихальних шляхів і очей. Далі їх вивчає імунна система. І якщо клітини імунної системи визначають пилок тимофіївки як чужорідний для організму антиген, вони починають виробляти імуноглобуліни (lgE) або специфічні для цього антигену Т-лімфоцити. Вироблення IgE і специфічних Т-лімфоцитів у разі первинного потрапляння алергенів в організм відбувається безсимптомно. Цю фазу називають сенсибілізацією або алергизацією.
У разі повторного потрапляння алергену, наприклад, того ж пилку тимофіївки, клітини імунної системи людини будуть виділяти біологічно активні речовини (гістамін, триптазу, різні цитокіни та ін.). І алергія проявиться вищевказаними симптомами.
Нерідко симптоми алергії списують на застуду, харчове отруєння, розлад шлунка або перевтому, оскільки вони частково збігаються.
У разі сезонної алергії симптоми можуть супроводжувати пацієнта весь сезон. Змінюється тільки їхня вираженість. Наприклад, нежить то зменшується, то посилюється. Посилюватися ознаки алергії можуть після перенесення стресу, тому що він є яка збільшувальним фактором.
Причини виникнення алергії
Найбільш ймовірне виникнення алергії у дітей, що мають генетичну схильність до розвитку захворювання, коли один або обоє батьків страждають алергією. Якщо алергія є у одного з батьків, ймовірність, що алергія виникне у дитини, становить приблизно 30-40%. Якщо обоє батьків — 60-70%.
Алергія — це багатофакторне захворювання. Її виникнення залежить від взаємодії факторів середовища — екології, харчування, способу життя, приймання медикаментів і генетичної схильності.
Лікування алергії
Для ефективного лікування алергії важливо визначити причинний алерген. Для цього у лікаря алерголога є діагностичні тести:
- шкірні;
- провокаційні;
- лабораторні.
Симптоми алергії усувають антигістамінні і гормональні препарати. Але це тимчасовий захід, оскільки противоаллергенні препарати не вирішують проблему. Якщо алергію не лікувати, вона буде прогресувати і переросте, наприклад, в бронхіальну астму.
На сьогоднішній день алерген-специфічна імунотерапія (Асіта) — це єдиний метод лікування алергії, за якого чутливість до алергену поступово знижується. Відбувається це завдяки виробленню протиалергічних антитіл. Триває таке лікування в середньому від 3 до 5 років.
На першому початковому етапі лікування в схемі АСІТ поступово підвищується доза препарату алергену, що вводиться, до максимально допустимої дози. На другому етапі — протягом декількох років підтримується максимально допустимий рівень препарату алергену на стабільному рівні. Підвищується і підтримується рівень алергену двома способами — шляхом введення ін'єкцій або шляхом приймання спрею/таблеток під'язиково за схемою з певними інтервалами.
Самодопомога у разі алергії
Якщо у вас є підозра на пильцевую сезонну алергію, я раджу:
- захистити себе або дитину від контакту з рослиною, яке може бути передбачуваним алергеном;
- не гуляти під відкритим сонцем в суху і вітряну погоду;
- провітрювати квартиру вранці і ввечері, після дощу;
- проводити більшу частину дня в приміщенні за вітряної сухої погоди;
- пити протягом дня достатню кількість чистої води;
- кожен день протирати підлогу і поверхні предметів побуту вологою ганчіркою;
- користуватися очищувачем повітря;
- після прогулянок на вулиці вмиватися або протирати обличчя вологим рушником, приймати душ і мити голову, щоб змити мікрочастинки пилку, міняти одяг;
- промивати ніс сольовим розчином;
- сушити речі в закритому приміщенні — на вулиці на них буде осідати пилок квітів і рослин.
За наявності симптомів алергії в один і той же період два і більше роки поспіль я рекомендую записатися на приймання до алерголога.
Самостійно приймати лікарські противоаллергенние препарати вкрай небажано. Самолікування може посилити проблему.
Список рослин, що викликають алергію влітку:
- липа;
- сосна;
- осика;
- клен;
- жасмин;
- ясен;
- медова трава;
- лисохвіст;
- медова трава шерстиста;
- пшениця;
- ячмінь;
- гречка;
- овес;
- пирій;
- тимофіївка;
- грястиця збірна;
- костриця;
- лобода;
- подорожник;
- райграс;
- чорнощир;
- тонконіг;
- молочай;
- соняшник;
- ромашка;
- полин;
- амброзія та ін.
Бережіть себе і своєчасно звертайтеся за допомогою до лікаря.
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