Сезон норовірусу: як захистити себе та близьких

Щороку в холодні місяці фіксують зростання сезонної захворюваності, особливо в школах, лікарнях, офісах і місцях масового перебування людей. Видання Woman&Home розповіло, що у прохолодну пору року ми більше часу проводимо в закритих приміщеннях, тісно контактуємо одне з одним, а сам норовірус добре зберігається за низьких температур. Саме тому він вважається типовою зимовою інфекцією.

Що таке норовірус

Норовірус — одна з найпоширеніших причин гострого гастроентериту. Він передається через забруднену їжу, поверхні, предмети побуту та прямий контакт з інфікованою людиною. Особливість вірусу — надзвичайно висока заразність. Для інфікування достатньо мінімальної кількості вірусних частинок. Симптоми зазвичай з’являються через 12–48 годин після зараження та можуть включати:

блювання

діарею

спазми та біль у животі

нудоту

головний біль

іноді незначне підвищення температури

Гостра фаза триває від одного до трьох днів, але слабкість і втома можуть зберігатися довше.

Як знизити ризик зараження

Профілактика норовірусу базується на простих, але критично важливих щоденних звичках:

Ретельне миття рук. Миття рук з милом і водою залишається найефективнішим способом захисту. Антисептики на спиртовій основі та вологі серветки не знищують норовірус повністю, тому вони не можуть замінити звичайне миття рук.

Дезінфекція поверхонь. Особливу увагу варто приділяти кухні та зонам приготування їжі. Поверхні потрібно дезінфікувати до і після приготування їжі, ретельно мити фрукти та овочі, добре прожарювати м’ясо й морепродукти.

Побутова гігієна. Якщо в домі є хворий, постільну білизну та одяг треба прати на високих температурах. Людині з симптомами не рекомендується готувати їжу для інших щонайменше 48 годин після повного зникнення симптомів.

Якщо захворювання вже почалося

Специфічного лікування норовірусу не існує. Основне завдання — підтримати організм і не допустити зневоднення. Рекомендовано:

пити достатню кількість рідини

використовувати розчини для оральної регідратації

забезпечити повноцінний відпочинок

Навіть якщо перебіг хвороби здається легким, важливо залишатися вдома, щоб не наражати на ризик інших, особливо дітей, літніх людей та осіб з ослабленим імунітетом.

Якщо ви живете з людиною, яка має норовірус

Норовірус легко поширюється у межах одного дому. Тому за можливості варто мінімізувати контакт із хворим, регулярно провітрювати приміщення та приділяти особливу увагу гігієні рук і поверхонь.

Варто пам’ятати, що людина є заразною не лише під час прояву симптомів, а й за два дні до їхньої появи та приблизно два дні після зникнення. Саме тому повернення до школи, роботи чи активного соціального життя має відбуватися лише після цього періоду.

Повторне захворювання

Так, і це поширений міф, що після одного випадку формується довічний імунітет. Норовірус — це ціла група вірусів, і перенесена інфекція не захищає від інших штамів. Саме тому правила гігієни залишаються актуальними навіть для тих, хто вже стикався з цим захворюванням.

Норовірус — неприємний, але контрольований гість зимового сезону. Уважність до гігієни, відповідальне ставлення до власного стану здоров’я і прості профілактичні дії здатні значно знизити ризик зараження та допомогти пережити зиму без зайвого стресу.