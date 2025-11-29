Шафран: чим він корисний для вашого здоровʼя / © Credits

Сьогодні наука підтверджує те, що знали давні цивілізації: шафран може мати серйозні переваги для здоров’я. Видання Cleveland Clinic розповіло, що шафран може бути корисним для мозку, пам’яті та навіть покращувати настрій та апетит. Тож розбираємося, що робить цю спецію справді унікальною.

Шафран отримують із квітки Crocus sativus L., яка з’явилася в Азії та сьогодні культивується в Ірані, Індії, Іспанії та Марокко. Кожна квітка має лише три рильця — це і є ті самі «червоні ниточки». Саме тому спеція така дорога, адже щоб отримати 1 кілограм, потрібно вручну зібрати близько 150 тисяч квітів. Але крім яскравого кольору та аромату, шафран має й корисні речовини — головним чином антиоксиданти, які впливають на організм

Потужне джерело антиоксидантів

У шафрані містяться кроцин, кроцетин та сафранал — антиоксиданти, які допомагають захищати клітини від ушкоджень. Вони можуть:

підтримувати роботу мозку,

покращувати пам’ять та здатність до навчання,

знижувати ризик нейродегенеративних захворювань, як-от Паркінсон.

Антиоксиданти корисні для мозку, тож додати трохи шафрану до раціону може стати чудовою ідеєю.

Полегшення симптомів ПМС

ПМС — це не лише фізичний дискомфорт. Для багатьох жінок він супроводжується тривогою, дратівливістю та перепадами настрою. Шафран може зменшувати емоційні прояви ПМС та покращувати самопочуття.

Якщо симптоми заважають жити, варто обговорити це з лікарем, а шафран може стати приємним додатковим ресурсом.

Контроль ваги

Коли бажання попоїсти стає «головною метою дня», худнути складно. Шафран може:

приглушувати відчуття голоду,

зменшувати бажання постійно перекушувати.

Шафран може впливати на апетит. Але сам по собі він не творить дива, а працює лише у поєднанні зі балансованим раціоном.

Підтримка за судом

В іранській традиційній медицині шафран використовували як протисудомний засіб. Він може скорочувати тривалість окремих типів судом. Однак потрібні масштабні клінічні дослідження цього, тож якщо у людини є судомний розлад, вживання будь-яких добавок необхідно обговорювати з лікарем.

Еректильна дисфункція

30 мг шафрану на день можуть покращувати симптоми. Однак не забувайте про важливі застереження:

шафран має бути якісним,

не можна перевищувати рекомендовану дозу, велика кількість може бути токсичною.

Альцгеймер

Шафран може бути настільки ж ефективним, як деякі рецептурні препарати для уповільнення симптомів хвороби Альцгеймера. Екстракт шафрану може покращувати когнітивні функції у людей із початковими стадіями захворювання та при цьому має низький ризик побічних ефектів.

Покращення настрою

Шафран може допомагати зменшувати симптоми депресії. Важливо: памʼятати, що шафран не може замінити призначену терапію чи препарати та будь-які зміни у лікуванні мають узгоджуватися з лікарем.

Вживання шафрану

Шафран має вигляд тонких червоно-помаранчевих ниточок. Його можна додати:

чай — замочити кілька ниточок у гарячій воді;

до страв — додати заварений шафран у рис, соуси, супи;

капсули — для тих, хто не любить смак, але приймати їх потрібно лише після консультації з лікарем.

Зважайте, що шафран — одна з найдорожчих спецій у світі і це нормально, адже збір його надзвичайно трудомісткий.

У кулінарії шафран зазвичай безпечний. Але перш ніж приймати його як добавку, варто порадитися з лікарем, особливо якщо ви вагітні, приймаєте ліки чи маєте хронічні хвороби.

Шафран — яскрава, ароматна спеція, яка може бути корисною для мозку, настрою, пам’яті, апетиту та загального самопочуття. Хоча наука ще досліджує його повний потенціал, одне вже зрозуміло, ця спеція може стати вишуканим і корисним доповненням до вашого раціону, але лише у помірних кількостях і за потреби після поради з лікарем.