Що буде, якщо не мити овочі та фрукти / © Associated Press

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Мити продукти перед їжею — одна з найпростіших звичок харчової безпеки. Проте у поспіху ми легко можемо нею знехтувати та схопити жменю ягід, з’їсти яблуко дорогою чи вирішити, що якщо овоч все одно будемо чистити, то мити його необов’язково.

Насправді на поверхні рослинної їжі можуть залишатися бактерії, частинки ґрунту, комахи, стороннє сміття та залишки пестицидів. І деякі продукти дуже добре все це утримують, про це розповіло видання Real Simple.

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Бактерії, яких не видно

Немиті овочі та фрукти можуть контактувати із ґрунтом, водою, тваринами, руками працівників під час збору та транспортування. Тому на них потенційно можуть залишатися:

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E. coli

сальмонела

лістерія

шигела

деякі паразити

Такі мікроорганізми здатні спричиняти:

діарею

нудоту

блювання

біль у животі

температуру

зневоднення.

У рідкісних, але тяжких випадках харчові інфекції можуть призводити до серйозних ускладнень. Особливої уваги потребують продукти, які їдять сирими, адже під час приготування вони не проходять термічне оброблення, яке могло б знищити значну частину небезпечних мікроорганізмів.

Ягоди та зелень

Полуниця, чорниця, малина, ожина, листова зелень, салат, шпинат і капуста мають складну чи пористу поверхню, тому забруднення може затримуватися між листочками чи на поверхні ягід.

Окремо варто уважніше ставитися до продуктів, які ростуть близько до землі, на кшталт, динь, коренеплодів, часнику, зелені та полуниці. Разом із ґрунтом вони можуть контактувати з різними забруднювачами.

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Не лише бактерії

Немитий продукт — це не тільки потенційні мікроби. На ньому можуть залишатися пісок, дрібні камінці, комахи та сліди тваринних відходів. Такі сторонні частинки здатні не лише переносити бактерії, а й пошкодити зуби чи спричинити подразнення й травмування травного тракту.

Ще один фактор — пестициди. Невелика кількість їхніх залишків може залишатися на поверхні плодів після збирання врожаю. Це неабияк стосується продуктів із великою кількістю нерівностей, ворсистою шкіркою чи значною площею поверхні.

Промивання під проточною водою допомагає зменшити кількість поверхневих забруднювачів, хоча не здатне видалити абсолютно всі речовини, які вже проникли всередину рослини.

Чищення продукту

Є поширена думка, що якщо овоч або фрукт потрібно очистити від шкірки, його можна не мити. Насправді під час нарізання бактерії та бруд із поверхні можуть потрапити на м’якуш через ніж або руки.

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Тому безпечніша звичка — промивати продукт до очищення та нарізання. Особливо важливо це для маленьких дітей, людей старшого віку, вагітних та тих, хто має ослаблений імунітет. Для них харчові інфекції можуть становити більший ризик.

Як мити овочі та фрукти

Найпростіше правило — мити продукти безпосередньо перед вживанням або приготуванням під прохолодною проточною водою. Якщо зробити це занадто рано, зайва волога може прискорити псування.

Для картоплі та інших овочів із твердою поверхнею можна використовувати чисту щітку.

Листову зелень краще розібрати на окремі листочки, промити у воді, обережно перемішати та ще раз ретельно сполоснути.

А ось мило, відбілювачі та спеціальні побутові засоби для миття посуду використовувати не потрібно, вони не призначені для оброблення їжі.

Миття овочів, фруктів і ягід — маленький ритуал, який займає буквально кілька хвилин, але допомагає зменшити кількість потенційно небезпечних забруднювачів.

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