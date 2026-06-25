Що буде, якщо їсти немиті овочі та фрукти: не така вже й дрібниця

Овочі / © Associated Press

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Миття овочів і фруктів — одна з найпростіших звичок здорового харчування, яку багато хто недооцінює. Особливо коли ми поспішаємо, подорожуємо чи купуємо продукти з позначкою «фермерські» чи «органічні» та вважаємо їх абсолютно безпечними.

Однак, як пояснило видання Real Simple, немиті продукти можуть містити не лише пил або залишки ґрунту, а й бактерії, паразитів, частинки бруду та навіть залишки пестицидів. Саме тому рекомендується мити всі овочі та фрукти без винятку, навіть якщо ви плануєте їх чистити чи готувати.

Бактерії та паразити

На поверхні фруктів і овочів можуть залишатися бактерії, які потрапляють туди із ґрунту, води, від тварин або під час транспортування та продажу. Серед найпоширеніших небезпечних мікроорганізмів — кишкова паличка (E. coli), Salmonella, Listeria, Shigella та паразити, зокрема Cyclospora.

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Коли вони потрапляють в організм, то можуть викликати діарею, спазми у животі, нудоту, блювання, підвищення температури та зневоднення. У важких випадках наслідки можуть бути значно серйознішими, від ураження нирок до інфекцій крові та ускладнень під час вагітності.

Особливо уважними варто бути до продуктів, які ми їмо сирими. На відміну від термічно обробленої їжі, вони не проходять так званий «етап знешкодження», коли висока температура знищує більшість небезпечних мікроорганізмів.

Продукти, яким треба особливо ретельне миття

Деякі овочі та фрукти накопичують забруднення більше за інші. До групи ризику належать:

ягоди, зокрема, полуниця, чорниця, ожина

листова зелень, наприклад, салат, шпинат, кейл

дині та кавуни

коренеплоди

часник

Ягоди мають пористу поверхню, листова зелень багато шарів і складок, а плоди, які ростуть близько до землі, частіше контактують із ґрунтом. Саме у таких місцях можуть накопичуватися бактерії та частинки бруду навіть після збору врожаю.

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Бруд, комахи та інші неприємні сюрпризи

Навіть якщо овоч або фрукт має чистий вигляд, на його поверхні можуть залишатися пісок, дрібне каміння, комахи чи сліди життєдіяльності тварин. Такі забруднення не лише неприємні, а й можуть становити справжню небезпеку. Вони здатні пошкодити зуби, викликати подразнення ротової порожнини чи шлунково-кишкового тракту, а також переносити додаткові бактерії.

Найчастіше подібні забруднення трапляються на овочах і фруктах, які ростуть безпосередньо на землі чи поруч із нею.

Пестициди

Для захисту врожаю від комах, бур’янів та грибків виробники використовують пестициди. І хоча їхня кількість зазвичай контролюється, певна частина речовин може залишатися на поверхні продуктів після збирання. Найбільше залишків пестицидів здатні накопичувати:

персики

листова зелень

помідори

огірки

солодкий перець

чорниця та ожина

Чим більше складок, ворсинок або нерівностей має поверхня продукту, тим складніше повністю позбутися залишків хімічних речовин. Миття під проточною водою допомагає значно зменшити їхню кількість. Якщо продукт можна очистити від шкірки, це додатково знижує ризик контакту з пестицидами.

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Винятки

Навіть якщо ви плануєте чистити яблуко, огірок чи моркву, їх все одно потрібно помити перед нарізанням. Під час очищення ножем або руками бактерії та забруднення можуть легко потрапити з поверхні всередину продукту. Цього правила важливо дотримуватися дітям, людям похилого віку, вагітним жінкам і людям зі зниженим імунітетом або тим, хто проходить лікування, наприклад хімієтерапія. Саме вони найважче переносять харчові інфекції та мають вищий ризик серйозних ускладнень.

Як мити овочі та фрукти

Не варто поспішати мити продукти одразу після купівлі, краще робити це безпосередньо перед вживанням, адже так вони довше залишатимуться свіжими. Основні правила прості:

використовуйте прохолодну проточну воду

для картоплі та інших твердих овочів застосовуйте щітку

не використовуйте мило, відбілювачі чи спеціальні мийні засоби для продуктів

листову зелень розбирайте на окремі листки, замочуйте у воді, обережно промивайте та ретельно споліскуйте

полуницю та чорницю за бажанням можна швидко промити у слабкому розчині оцту

Миття овочів і фруктів здається дрібницею, але саме ця проста звичка може захистити від неприємних наслідків для здоров’я.

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