Що буде з організмом, якщо кожного дня пити вино / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що щоденне вживання вина традиційно вважали «помірним» і відносно безпечним. Однак уже перевищення одного стандартного келиха, приблизно 150 мл, поступово починає впливати на здоров’я.

Алкоголь діє системно. Він навантажує печінку, впливає на роботу мозку, серця, шлунково-кишкового тракту та нервової системи. Регулярне споживання алкоголю може впливати на підвищення ризику онкологічних захворювань, зокрема раку молочної залози та органів травлення.

Окрема тема — когнітивні та емоційні наслідки. Алкоголь погіршує концентрацію, пам’ять і координацію, а за тривалого вживання може сприяти депресивним станам і формуванню залежності. Крім того, щоденний келих легко перетворюється на автоматичну звичку та межа «нормальності» непомітно зсувається.

Сон, енергія та вага

Навіть якщо ви не відчуваєте швидких негативних симптомів, організм усе одно реагує. Алкоголь погіршує якість сну, ви можете засинати швидше, але сон стає поверхневим, а вранці з’являється втома та «туман» у голові.

Також варто пам’ятати про калорійність. Один келих вина містить у середньому 120–150 «порожніх» калорій, які не дають поживної цінності, але легко накопичуються. За надмірного вживання це може впливати на вагу, рівень цукру у крові та підвищувати ризик розвитку інсулінорезистентності та діабету другого типу.

Не існує абсолютно безпечного рівня споживання алкоголю. Навіть мінімальні дози мають потенційні ризики.

Антиоксиданти та ресвератрол

Червоне вино справді містить поліфеноли та антиоксиданти, зокрема ресвератрол, корисний для серцево-судинної системи. Він може сприяти зменшенню запалень і підтримці «хорошого» холестерину.

Однак є нюанс, адже щоб отримати відчутну користь від цих сполук, потрібно випити значно більше вина, ніж дозволяє здоровий глузд. І в такій кількості алкоголь завдасть організму більше шкоди, ніж користі.

Ті самі антиоксиданти можна та значно безпечніше отримати з винограду, ягід, овочів, чаю, кави та інших рослинних продуктів. Наприклад, грона винограду зі шкіркою містить приблизно стільки ж ресвератролу, як і келих вина.

Скільки вина — вже забагато

Вино не варто робити щоденною звичкою. Найбезпечніший варіант — епізодичне споживання.

Наприклад, у США помірною дозою вважають один келих вина на день для жінок і до двох — для чоловіків. Проте навіть ці норми дедалі частіше переглядають у бік обережності. Фахівці радять обмежитися одним-двома келихами на тиждень, а не на день.

Надмірним вживанням вважають 4 та більше келихів на день для жінок або 8 на тиждень; для чоловіків — 5 на день або 15 на тиждень. Саме після цих меж ризики для здоров’я різко зростають.

Як правильно пити вино

Якщо ви все ж обираєте вино, варто поєднувати його з їжею, адже білки, овочі, складні вуглеводи та корисні жири уповільнюють всмоктування алкоголю та стабілізують рівень цукру у крові. Також важливо не пити пізно ввечері, оптимально завершити келих до 18–19 години, щоб не погіршувати сон.

Альтернатива — безалкогольні напої з поліфенолами, як от виноградний сік без доданого цукру, трав’яні чаї, безалкогольні вина та моктейлі. Вони дозволяють зберегти соціальний ритуал без шкоди для здоров’я.

Щоденний келих вина — це не нейтральна звичка, а регулярний вплив на організм. Попри романтичний флер і розмови про користь, алкоголь залишається фактором ризику, навіть у невеликих дозах.

Справжня турбота про себе — це не заборони, а усвідомлений вибір. Іноді найелегантніший жест — це не ще один келих, а рішення зробити паузу. Бо здоров’я, ясність думок і енергія — розкіш, яка завжди у моді.