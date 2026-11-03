Що дійсно треба купити про запас на зиму 2026-2027

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Уряд та аналітики попереджають: зима 2026/2027 може бути для України найважчою від початку повномасштабного російського вторгнення. Скільки запасів потрібно мати вдома, щоб не витратити весь родинний бюджет і пройти зиму без ексцесів, розповідає менторка з фінансового мислення Єлєна Шепель.

“Цього року спостерігаю дві абсолютно протилежні реакції українців щодо підготовки до зими, – каже Єлєна Шепель. – Коли одні люди читають про удари по складах і логістичній інфраструктурі – терміново хочуть купити 10 пачок гречки та 20 банок консервів. Інші кажуть: "Та якось воно буде, навіщо взагалі запасатись?!" Фінансово грамотна поведінка десь посередині: панікувати дійсно не треба, але й робити вигляд, що проблем цієї зими не буде – теж не варто. Певний запас необхідного краще все ж таки мати, але до його формування потрібно підійти раціонально”.

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Продукти: одна пачка в роботі – одна в запасі

Головний ризик цієї зими – зовсім не голод, а перебої зі світлом, теплом, зв'язком і логістикою. За словами експертів, браку продуктів чи пального українці не відчують, але через атаки на логістичні центри можливі тимчасові затримки з їхньою доставкою до магазинів. Тобто про тотальний дефіцит мова не йде. Запас їжі потрібен, щоб спокійно перечекати кілька днів або тиждень, поки до магазинів підвезуть необхідне.

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“Ідеальний варіант – це запас їжі на 5–7 днів звичайного життя родини, – говорить Єлєна Шепель. – Наприклад, якщо ваша родина за тиждень з'їдає одну пачку макаронів – не треба їх купувати 10. Купіть дві. Використовуйте просте правило: одна пачка в роботі – одна в запасі. Другий важливий момент: купуйте лише те, що ви і так їсте. Не купуйте під впливом паніки 5 кілограмів перловки, якщо ваша родина взагалі її ніколи не їсть. Прийде весна, і ви її просто викинете. Пам’ятайте, що запас – це не якісь спеціальні продукти на кінець світу, а звичайна їжа для вашої сім'ї, просто з невеликим резервом. Не забувайте і про дитяче харчування, якщо воно потрібне”.

Лайфгак

На випадок відключень світла майте вдома продукти, які не потребують складного приготування і зберігаються без холодильника. Це готові м'ясні, рибні чи овочеві консерви, супи, локшина та каші швидкого заварювання, хлібці або галетне печиво.

Вода: щоб вистачило на 3 дні

Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує кожній українській родині мати постійний запас питної та технічної води щонайменше на 3 доби. Орієнтовні розрахунки мінімальної добової потреби води на одну людину: 2,5–3 літри питної та 10-15 літрів технічної (для гігієни, миття посуду та змивання туалету). Для родини з трьох людей на 3 доби знадобиться приблизно 27 літрів питної і 90 літрів технічної води. Зберігати воду треба в темному, прохолодному місці у пляшках або спеціальних каністрах, а запас питної періодично оновлювати.

Лайфгак

Найпростіший і безкоштовний спосіб тримати вдома 100–200 літрів технічної води – це звичайний бойлер. У разі відключення центрального водопостачання воду з нього можна злити через зливний клапан і використовувати для своїх потреб.

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Медикаменти: базова аптечка і правило 10 днів

Ситуація: “У мене залишилася одна пігулка, завтра ще куплю", в українських реаліях – не найкраща стратегія. Насамперед, подбайте про тих, кому ліки потрібні щодня. Якщо хтось у вашій родині постійно приймає препарати від тиску, серця, астми, діабету, МОЗ радить мати їх щонайменше на два тижні, а ще краще – на місяць. Завжди докуповуйте нову упаковку, коли ліків залишається на 7–10 днів. Заздалегідь домовтеся з лікарем про е-рецепти та збережіть їхні номери не лише в телефоні, а й на папері. Щодо базового складу домашньої аптечки: хай у ній завжди буде жарознижувальне, засоби від діареї, антисептик, бинти. Не тримайте вдома антибіотики та гормональні препарати без призначення лікаря. Регулярно перевіряйте термін дії препаратів.

Корм та ліки для тварин: подбайте про улюбленців

Не забудьте про домашніх улюбленців. Корм, наповнювач і потрібні тварині медичні препарати мають бути із запасом на один-два тижні. Особливо це важливо для тварин на лікувальному кормі, який не можна замінити першим-ліпшим із супермаркету. Якщо тварина приймає ліки постійно, заздалегідь домовтеся з ветеринаром про рецепт. Щоб витрати на тварин не були такими відчутними, купуйте запасний корм по одній упаковці щотижня, а не одразу на великий чек.

Що реально знадобиться: живлення і побутові речі

Уявіть, що кілька днів цієї зими вам буде щось складніше купити, ніж зазвичай. Що вам реально знадобиться? Туалетний папір, засоби гігієни, підгузки, вологі серветки, пральний засіб, пакети для сміття, батарейки та безпечне освітлення. Діє те саме правило: не п'ять річних запасів шампуню, а одна запасна упаковка того, що для вас справді є критично важливим. Пройдіться по квартирі й запишіть, що закінчиться першим, а нову упаковку купуйте, щойно відкрили останню. Для освітлення обирайте LED-ліхтарики й акумуляторні лампи замість свічок: це безпечніше, особливо коли в домі є діти і тварини. Тримайте повністю зарядженими павербанки, щоб забезпечити безперебійний зв'язок та підзарядити необхідні гаджети у разі відключень світла.

“Особливо уважно ставтеся до того, що важко швидко замінити, – наголошує експертка. – Без чогось ми прекрасно проживемо тиждень, а є речі, які замінити складніше: дитяча суміш, контактні лінзи та розчин до них, спеціальні засоби гігієни або якісь специфічні батарейки для медичних пристроїв. Не запасайтесь усім підряд. Купуйте те, відсутність чого створить справжню проблему”.

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Фінансовий аспект: як не витратити зайвого

Ще одне важливе питання: а скільки грошей витратити на такий запас, щоб не створити собі фінансову проблему?

“Щоб не пробити діру у бюджеті, формуйте запас поступово, – відповідає Єлєна Шепель. – Цього тижня купіть додаткову пачку крупи, дві банки консервів, упаковку води і корм для кота чи собаки. Нехай на це будуть додатково витрачені 500–700 гривень. Наступного тижня поповніть ще кілька позицій. І ось так за місяць-два ви сформуєте хороший резерв. І головне. Будь ласка, не купуйте через страх. Якщо бачите порожню полицю, мозок дуже швидко робить висновок: треба брати все, що залишилося. Але подумайте: якщо кожна людина замість двох пачок гречки купить 10, дефіцит справді виникне там, де його могло і не бути”.

Єлєна Шепель

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