Що може боліти у спині та на що звернути увагу: розповів лікар

Що може боліти у спині та на що звернути увагу / © Credits

Реклама

Часто цей біль виникає раптово і викликає тривогу. Але не завжди причина — серйозна патологія. Лікар-невролог Роман Квасніцький розповів, що саме може викликати біль у спині та коли не можна зволікати зі зверненням до лікаря.

Основні причини болю у спині

М’язовий спазм — найпоширеніша причина

Близько 80% усіх випадків болю у спині зумовлені саме спазмом м’язів. Це реакція організму на різні фактори:

переохолодження;

сидячий спосіб життя та гіподинамія;

підіймання важких предметів без правильного положення тіла;

стрес, який також може провокувати м’язову напругу;

різкі рухи чи незручні пози під час сну.

Коли м’язи спини перенапружуються, вони починають стискатися, це викликає біль, скутість та дискомфорт.

Реклама

Проблеми з суглобами хребта

Особливо часто біль виникає через ураження фасеткових суглобів — це маленькі суглоби, які з’єднують хребці між собою та забезпечують рухливість хребта. З віком або за перевантажень вони можуть зношуватись, запалюватися та викликати хронічний біль.

Грижі та протрузії міжхребцевих дисків

Коли міжхребцевий диск зміщується чи випинається (утворюється грижа), він може здавлювати нервові корінці, які виходять із хребта. Це призводить до різкого, іноді прострілюючого болю, оніміння, слабкості у кінцівках.

Інші можливі причини болю у спині

Травми хребців: переломи через падіння, ДТП чи остеопороз.

Запальні чи інфекційні захворювання: остеомієліт, спондиліт.

Захворювання внутрішніх органів: сечокам’яна хвороба, ендометріоз, патології органів малого таза.

Онкологічні процеси: пухлини хребта чи метастази.

Системні захворювання: ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтєрєва).

Коли негайно звертатися до лікаря

Так звані «червоні прапорці» — це симптоми, за появи яких необхідна термінова консультація спеціаліста:

Раптовий, дуже інтенсивний біль у спині, сильніший, ніж зазвичай.

Біль, який не зникає у спокої та з часом лише посилюється.

Відсутність полегшення після лікування протягом 6–8 тижнів.

Нічний біль, який не минає навіть у положенні лежачи.

Біль, який супроводжується онімінням, поколюванням чи слабкістю у руках або ногах.

Лихоманка, озноб, загальне нездужання поряд із болем у спині.

Порушення контролю над сечовипусканням або дефекацією, оніміння у зоні промежини.

Судоми чи неконтрольовані рухи в ногах.

Втрата ваги без зрозумілої причини.

Вік пацієнта — вперше біль з’явився у молодших за 20 років або старших за 50 років.

Наявність онкологічних захворювань в анамнезі.

Травма незадовго до появи болю (падіння, аварія, спортивна травма).

Тривале приймання стероїдів або наркотичних препаратів.

Біль у спині — не завжди щось небезпечне, часто це лише наслідок м’язової напруги чи неправильної постави. Але іноді за цим симптомом можуть ховатися серйозні захворювання, які потребують негайної медичної допомоги.

Реклама