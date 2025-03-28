Що може стати причиною виникнення болю у грудях

Біль у грудях / © Credits

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Часом ми схильні відкладати візит до лікаря, сподіваючись, що все мине. Однак біль у грудях може бути сигналом про серйозні проблеми зі здоров’ям і важливо правильно розпізнати його причини, про це розповіло видання MedicalNewsToday.

Причини виникнення болю у грудях

Серцеві захворювання

Біль у грудях може бути одним із перших сигналів проблем із серцем. Найпоширенішими серцевими захворюваннями, які викликають біль, є:

Серцевий напад. Найнебезпечна причина болю в грудях, яка супроводжується почуттям тяжкості чи стиснення у грудній клітці, болем у шиї, спині чи руках, а також задухою.

Стенокардія . Це біль, який виникає через недостатній кровообіг до серця. Він часто з’являється під час фізичного навантаження чи емоційного стресу.

Міокардит. Запалення серцевого м’яза, яке може супроводжуватися болем, а також порушеннями серцевого ритму.

Захворювання органів дихання

Біль у грудях може бути наслідком проблем із легенями, таких як:

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Пневмонія чи плеврит (запалення оболонки легень). Ці захворювання часто супроводжуються не лише болем у грудях, але й кашлем, лихоманкою.

Пневмоторакс. Стан, коли повітря потрапляє між легенями та стінкою грудної клітки, це може призвести до болю та задухи.

Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Іноді біль у грудях може бути викликаний проблемами зі шлунком:

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Кислотний рефлюкс може викликати відчуття печії, її часто плутають із болем у серці.

Дисфагія. Порушення ковтання, яке може призвести до болю у грудях, особливо під час ковтання твердої їжі.

М’язові проблеми

М’язові спазми чи травми також можуть спричиняти біль у грудях. Зазвичай цей біль виникає після фізичного навантаження чи травм.

Неврологічні причини

Іноді біль у грудях може бути викликаний проблемами з нервами чи міжреберними нервами, такими як міжреберна невралгія, яка викликає дискомфорт, схожий на біль у серці.

Як діагностувати біль у грудях

Під час звернення до лікаря для визначення точної причини болю будуть проведені різні дослідження, такі як:

ЕКГ (електрокардіограма) для оцінки роботи серця.

Рентген грудної клітки для перевірки стану легенів та серця.

Аналізи крові, щоб виявити ознаки запалення чи інфекції.

Ехокардіографія для оцінки функції серця та стану його клапанів.

Лікування

Лікування залежить від причин болю. Якщо біль зумовлений серцевими проблемами, лікування зазвичай включає препарати для зниження навантаження на серце, антиагреганти та інші ліки, призначені лікарем. У випадку інфекцій, таких як пневмонія, необхідне застосування антибіотиків або противірусних засобів.

Якщо біль викликаний гастритом або рефлюксною хворобою, важливо дотримуватись дієти та застосовувати препарати, які знижують кислотність шлунку.

Коли звертатися до лікаря

Якщо біль у грудях триває понад кілька хвилин або посилюється, це є серйозним приводом для негайного звернення до лікаря. Зокрема, потрібно звертатися за медичною допомогою, якщо біль супроводжується:

Втратою свідомості.

Проблемами з диханням.

Відчуттям болю у лівій руці, шиї чи щелепі.

Тривалою задухою.

Профілактика

Регулярна фізична активність.

Здорове харчування, багате на овочі, фрукти та клітковину.

Відмова від куріння та обмеження вживання алкоголю.

Регулювання стресу через медитацію, йогу чи інші релаксаційні техніки.

Біль у грудях — це симптом, який не варто ігнорувати, адже він може бути сигналом серйозних проблем зі здоров’ям. Ретельне спостереження за своїм організмом, регулярні медичні обстеження та підтримка здорового способу життя — це запорука того, що біль у грудях не стане передвісником серйозніших захворювань. Якщо ви відчуваєте біль у грудях, не зволікайте і зверніться до лікаря, щоб з’ясувати причину і почати своєчасне лікування.