Що не можна робити під час грози: поради від ДСНС України / © Associated Press

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) регулярно нагадує, що природа не пробачає необачності. Особливо в умовах постійної зростальної кількості погодних аномалій.

Ми розповімо про найважливіші поради від рятувальників, щоб ви точно знали, чого не можна робити під час грози вдома, в місті, на природі чи в автомобілі.

Блискавка — це потужний електричний розряд, який може сягати 30 000 ампер (для порівняння: у звичайній побутовій розетці — 16). Ураження блискавкою часто закінчується опіками, зупинкою серця чи смертю.

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Що категорично заборонено робити під час грози

Не користуйтеся мобільним телефоном на відкритому повітрі. Попри поширену думку, сам по собі телефон блискавку не притягує. Але навушники, металеві корпуси чи дроти можуть стати провідником. Якщо вам потрібно зателефонувати, зробіть це у приміщенні.

Позбудьтеся всього металевого . Ланцюжки, сережки, браслети, велосипеди, сумки з металевими ручками — все це потенційні провідники. Уникайте контакту з металом, особливо на природі.

Не ховайтеся під поодинокими деревами. Найвища точка — головна мішень для блискавки. Саме тому одне дерево посеред поля — найгірше укриття. Відстань до дерев має бути щонайменше 30 метрів.

Не біжіть та не їдьте на велосипеді чи мотоциклі. Рух під час грози збільшує електричну активність навколо тіла, а отже, і ймовірність ураження блискавкою.

Не торкайтеся електроприладів і води. Під час грози вимкніть пральні машини, телевізори, комп’ютери. Вода — провідник, тому уникайте миття посуду, купання чи душу. Вимкніть бойлер.

Зачніть вікна та двері. Блискавка може проникнути всередину приміщення через щілини, витяжки чи навіть електропроводку. Захистіть свій дім, зачиняйте усе та відключайте непотрібні прилади від розетки.

Якщо гроза застала на вулиці

Знайдіть заглиблення у землі, наприклад, рів, траншею чи низину. Присядьте навпочіпки, обхопіть ноги руками.

Не лягайте на землю, адже чим більша площа контакту, тим вищий ризик ураження струмом.

Тримайтеся якомога далі від електроопор, антен, металевих конструкцій, води та відкритої землі.

Якщо ви у машині

Тут усе не так страшно. Авто з металевим дахом діє як клітка Фарадея, отже блискавка пройде по зовнішньому корпусу та не вразить пасажирів.

Що робити:

Закрийте всі вікна

Не торкайтеся металевих частин

Заглушіть двигун, якщо можете перечекати

Небезпечно лише у кабріолетах, автівках з пластиковим дахом та мотоциклах — тут захисту немає.

Це не просто слова. Ураження блискавкою вбиває. Запам’ятайте, краще здатися параноїком, ніж стати заголовком новин. Безпека — це не перебільшення, а необхідність. Тож наступного разу, коли небо згуститься та пролунає грім, будьте готові, а не здивовані.

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Бережіть себе та близьких.