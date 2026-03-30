Що не варто їсти перед сном

Коли настає вечір, організм налаштовується на відпочинок і відновлення. Харчування наприкінці дня має велике значення для якості сну, про це розповіло видання EatingWell. Деякі продукти стимулюють травлення, підвищують кислотність або містять кофеїн та цукор — усе це ускладнює засинання. Але не варто панікувати, замість заборон є альтернативи, які допоможуть легко та спокійно лягти спати.

Надто жирна, кисла чи солодка їжа перед сном може змусити організм працювати замість відпочивати. Але невеликий легкий перекус все ж краще, ніж намагатися заснути з порожнім шлунком.

Помідори. Кислі продукти можуть провокувати печію, особливо у людей з кислотним рефлюксом. Вживайте їх у першій половині дня та поєднуйте з нейтральними продуктами. Чизбургери. Високий вміст насичених жирів уповільнює травлення, тож організм змушений спрямовувати ресурси на перетравлення замість сну. Пончики. Смажені та солодкі, вони можуть спровокувати «цукровий стрибок» та дискомфорт у шлунку. Краще замініть на свіжі фрукти чи трав’яний чай. Шоколад. Містить кофеїн, який стимулює нервову систему. Темний шоколад корисний антиоксидантами, але перед сном він може завадити заснути. Сушені фрукти. Високий вміст цукру та клітковини може перевантажити травну систему та спричинити здуття. Вибирайте невелику порцію свіжих фруктів. Гострі страви. Підвищують кислотність і можуть викликати дискомфорт у шлунку, особливо за чутливого травлення чи рефлюксі. Піца. Томатний соус, жирний сир і біле тісто роблять її важкою для засвоєння. Краще їсти раніше чи обирати легші варіанти з тонким коржем. Стейк. Велика порція червоного м’яса важко перетравлюється, тож якщо хочеться м’яса, обмежтеся невеликою порцією чи джерками. Цукрові та солодкі зернові пластівці. Солодкі злаки можуть викликати стрибки цукру у крові, а це порушує сон. Віддавайте перевагу вівсянці чи нежирному йогурту з ягодами. Чипси. Високий вміст солі та жиру може заважати сну. Краще домашній попкорн або легкі горіхи.

Корисні альтернативи для нічного перекушування

Фрукти, наприклад, яблуко чи ягоди

Вівсянка чи невелика порція цільнозернового хліба

Йогурт або сир з ягодами

Трав’яний чай без кофеїну

Головне — не голодувати, але й не перевантажувати шлунок перед сном. Легке перекушування допоможе організму налаштуватися на відпочинок, а вам прокинутися бадьорими.

Сон — це не тільки про час у ліжку, а й про те, що ви їсте перед сном. Якщо ви відмовитеся від важкої, жирної, кислої та солодкої їжі на користь легких і поживних перекусів, то покращите якість сну і відчуєте себе енергійнішими зранку.