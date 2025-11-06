Що пити ввечері для кращого сну: напій, який вас точно здивує / © Credits

Саме цей напій дієтологи одностайно називають найефективнішим природним засобом для спокійного нічного відпочинку, і це — вишневий сік. Чому саме вишня, як її правильно пити та що про це каже наука, розповіло видання Real Simple.

За словами дієтологів, склянка терпкого чи кислого вишневого соку перед сном може стати вашим новим ритуалом для спокійного засинання. І мова не про трендовий напій чи черговий «суперфуд» — це проста, доступна та смачна альтернатива звичним вечірнім чаям.

Терпка вишня містить природний мелатонін — гормон, який регулює наші цикли сну та неспання. Додайте до цього антиоксиданти, які знімають запалення та стимулюють вироблення серотоніну та отримаєте комбо для спокійного, глибокого сну.

Регулярне вживання соку з терпких вишень може збільшити тривалість сну та покращити його якість, особливо у людей, які мають проблеми з безсонням.

Як це працює

Наш мозок сприймає терпкий вишневий сік як сигнал «час спати». І ось чому:

Мелатонін — головний «диригент» біологічного годинника. У вишні він міститься у природній формі, тому організм легко його засвоює.

Проціанідіни — антиоксиданти, які допомагають тілу розслабитись і зменшити запальні процеси.

Триптофан — амінокислота, з якої виробляються серотонін і мелатонін. Завдяки вишні його рівень у крові зростає, а отже, заснути стає простіше.

Комбінація цих речовин створює природне відчуття спокою, без снодійних і «тяжких» чаїв.

Приємний вечірній ритуал

Перетворіть склянку вишневого соку на частину вечірнього відпочинку, з нотками задоволення, а не «здорового обов’язку».

Спробуйте «Sleepy Girl Mocktail». Вірусний тренд із TikTok має сенс: змішайте 100% терпкий вишневий сік із газованим напоєм із пребіотиками чи невеликою кількістю мінеральної води. За бажанням додайте дрібку магнієвого порошку — він допомагає зняти напругу м’язів і пришвидшує засинання.

Красиве пиття. Якщо вам ближче естетика, наливайте сік у келих для шампанського чи склянку з льодом. Це не лише додає настрою, а й уповільнює процес пиття та допомагає тілу розслабитися.

Уникайте підсолоджених варіантів. Шукайте 100% сік без цукру. Надлишок цукру перед сном може дати протилежний ефект, підвищити рівень енергії та ускладнити засинання.

Чому вишневий сік краще за інші «сонні» напої

Ромашковий чай, тепле молоко, лаванда — усі ці напої мають свої переваги. Але вишневий сік діє на біохімічному рівні, він не просто розслабляє, а реально впливає на гормони сну. У порівнянні з іншими засобами, вишня:

природно підвищує рівень мелатоніну;

має антиоксидантний ефект, який знижує стрес;

допомагає заснути швидше та спати довше.

Вишневий сік — це не магічна пігулка, але його сила у регулярності. Найкращий ефект — коли ви п’єте його щоночі протягом кількох тижнів. З часом тіло починає асоціювати цей смак і аромат із розслабленням і відпочинком, як тепла ковдра чи улюблена піжама.

Секрет якісного сну може бути ближчим, ніж здається, у склянці насиченого, терпкого вишневого соку. Простий, природний та приємний спосіб подбати про себе наприкінці дня.