Що робити, якщо антидепресант припинив діяти: покрокова інструкція

Жовті таблетки / © Credits

Реклама

Зміна ефективності антидепресанта — поширена проблема, з якою лікарі щодня допомагають пацієнтам впоратися.

У покроковій інструкції, яку публікує Нealthline, пояснюється, чому ліки можуть стати менш дієвими, описуються кроки, яких можна вжити разом із лікарем, а також розглядаються варіанти подальшого лікування, щоб ви знову почувалися краще.

Реклама

Чому антидепресант припинив діяти

Ситуація, коли ліки, які раніше приносили полегшення, втрачають свою силу, здатна викликати тривогу. Повернення симптомів депресії може бути спричинене такими біологічними, поведінковими та зовнішніми чинниками:

Реклама

Толерантність: з часом організм може виробити толерантність до певного препарату — це явище називають «втратою відповіді на лікування».

Нерегулярне приймання: навіть незначні відхилення у регулярності вживання ліків можуть знизити їхню концентрацію в організмі, що призводить до повернення симптомів.

Інші проблеми зі здоров’ям: фізичні захворювання — наприклад, порушення роботи щитоподібної залози, вірусні інфекції або хронічний біль — можуть імітувати депресію або посилювати її.

Взаємодія препаратів: початок приймання нових ліків (зокрема тих, що відпускаються без рецепта) або біологічно активних добавок може спричинити взаємодію, яка впливає на дію вашого антидепресанта.

Реклама

Життєві стресові фактори: серйозні зміни в житті, фізичні хвороби або високий рівень повсякденного стресу можуть тимчасово нівелювати позитивний ефект від ліків.

Ви можете обговорити ці фактори зі своїм лікарем, щоб з’ясувати причину повернення симптомів.

Що робити: покрокова інструкція

Дотримуйтеся цих кроків, щоб убезпечити себе, підготуватися до розмови з лікарем і почати почуватися краще:

Крок 1: не припиняйте приймання ліків і не змінюйте дозування без консультації з лікарем, який їх призначив

Реклама

У жодному разі не припиняйте вживання антидепресантів і не змінюйте дозування самостійно. Різка відміна препарату може спричинити неприємні симптоми «синдрому відміни», як-от:

запаморочення

нудоту

головний біль

симптоми депресії

Лікар допоможе вам поступово знизити дозування, даючи організму час адаптуватися до змін.

Крок 2: відстежуйте свої симптоми та щоденні звички

Протягом одного-двох тижнів ведіть короткі щоденні записи в телефоні або блокноті. Ви можете фіксувати:

час приймання ліків

настрій протягом дня

особливості сну

апетит

рівень енергії

побічні ефекти

будь-які стресові ситуації або зміни у стані здоров’я

Ви зможете обговорити ці записи з лікарем під час наступного візиту — це допоможе йому краще зрозуміти ваш стан.

Крок 3: запишіться на консультацію до лікаря

Зв’яжіться зі своїм лікарем або психіатром, щоб переглянути план лікування. Повідомте клініці, що ефективність ваших ліків, на вашу думку, знизилася, — це допоможе правильно спланувати візит.

Крок 4: підготуйтеся до візиту

Візьміть із собою записи про симптоми, а також список усіх ліків і добавок, які ви приймаєте. Якщо вам так буде спокійніше, можете попросити друга або члена сім’ї піти з вами. Однак пам’ятайте: лікар, ймовірно, захоче обговорити фактори, які можуть впливати на ваш стан, тож, можливо, вам буде комфортніше зробити це наодинці.

Чи варто змінювати антидепресант, якщо він припинив діяти

Перехід на інший антидепресант — це один із варіантів, проте лікар також може запропонувати скоригувати поточну дозу, додати другий препарат (цей підхід називається аугментацією) або повністю замінити антидепресант.

Аугментація може допомогти зберегти позитивний ефект від поточного антидепресанту, водночас посилюючи його загальну дію.

Дослідження за участю людей віком від 60 років із депресією показали, що додавання другого препарату до основного антидепресанту покращує психологічний стан і сприяє зникненню симптомів так само ефективно чи навіть краще, ніж повна заміна одного препарату на інший.

Якщо ви відчуваєте неприємні побічні ефекти або не бачите користі від поточного лікування, лікар може запропонувати змінити препарат на засіб з іншої групи антидепресантів.

Перехід на інший препарат має відбуватися поступово (з послідовним зниженням дози), щоб уникнути синдрому відміни та небажаної взаємодії ліків. Оскільки кожен підхід має свої переваги й недоліки, медик допоможе обрати варіант, який найкраще відповідає саме вашим потребам.

Скільки часу потрібно, щоб новий антидепресант почав діяти

Зазвичай для досягнення повного ефекту антидепресанти необхідно приймати безперервно протягом 4–8 тижнів.

Ви можете помітити, що фізичні або поведінкові прояви — як-от якість сну, апетит, рівень енергії чи здатність зосереджуватися — покращуються ще до того, як почнуть відступати основні симптоми депресії. Коли ці базові функції нормалізуються, найімовірніше, покращиться і ваш емоційний стан.

Протягом перших кількох тижнів можлива поява легких побічних ефектів, зокрема:

розладів травлення

головного болю

відчуття неспокою

сексуальних розладів (наприклад, проблем зі збудженням або ерекцією)

Варто обговорювати свій стан із лікарем або психіатром кожні кілька місяців — це дозволить переконатися, що нова схема лікування справді допомагає вам так, як має.

Чи існують альтернативи антидепресантам

Якщо у вас діагностовано депресію, лікарі зазвичай рекомендують медикаментозне лікування. Однак якщо антидепресанти не приносять достатнього полегшення або викликають серйозні побічні ефекти, медик може запропонувати поєднати прийом ліків з іншими методами, наприклад, із психотерапією.

До видів психотерапії належать:

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ): допомагає змінити деструктивні моделі мислення.

Міжособистісна терапія (IPT): зосереджена на покращенні навичок спілкування і стосунків.

Якщо вам здається, що ваш препарат втрачає свою ефективність, виконайте такі прості й практичні дії:

Запишіться на консультацію до лікаря: зв’яжіться з медичним закладом, де ви спостерігаєтеся, і повідомте, що препарат, на вашу думку, став менш ефективним.

Почніть вести прості щоденні записи: протягом наступного тижня фіксуйте свій настрій, якість сну, рівень енергії, побічні ефекти, а також час приймання ліків.

Продовжуйте приймати препарат: не змінюйте дозування антидепресанту, доки не обговорите це зі своїм лікарем.

Ця стаття не замінює професійної консультації кваліфікованого медичного працівника. Завжди консультуйтеся з лікарем, перш ніж починати або припиняти приймання будь-яких ліків. Інформація про препарати може змінюватися: вона необов’язково охоплює всі можливі варіанти застосування, вказівки, запобіжні заходи, попередження, взаємодії, реакції чи побічні ефекти. Відсутність попередження не гарантує безпеку, ефективність або доцільність застосування препарату для всіх пацієнтів чи в конкретних випадках.

Новини партнерів

Новини партнерів