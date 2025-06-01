Що робити, якщо вас вкусила змія: перша допомога, яка рятує життя / © Associated Press

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На сторінці bavariamedic розповіли, як правильно діяти у разі укусу та чого не варто робити, схожі рекомендації також надає МОЗ України.

Міфи та небезпечні помилки: чого не можна робити

Багато людей за укусу змії діють наосліп — іноді керуються порадами з фільмів або народної медицини. Але деякі «поради» насправді можуть значно погіршити ситуацію:

Не висмоктуйте отруту. Це не тільки неефективно, а й небезпечно — можна зашкодити слизовій оболонці рота чи навіть заразитися отрутою.

Не розрізайте місце укусу. Це не зменшить кількість отрути, але може призвести до інфекції, втрати крові та ускладнити загоєння.

Не накладайте джгут. Перетискання кровотоку може викликати некроз тканин (відмирання) та посилити отруєння.

Не прикладайте лід. Холод може звузити судини та сприяти ще більшій концентрації отрути в ураженій зоні.

Не пийте алкоголь або стимулятори. Вони можуть прискорити кровообіг і розповсюдити отруту по тілу.

Перша допомога

Якщо вас або когось поруч вкусила змія, ось що слід зробити:

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Зберігайте спокій. Чим більше ви панікуєте, тим швидше працює серце, а отже — швидше циркулює кров із отрутою. Глибоко дихайте, сядьте чи ляжте, уникайте активних рухів. Зателефонуйте до швидкої. У країнах ЄС або США — набирайте 112/911. В Україні — телефонуйте 103. Повідомте про укус змії, місце події та стан постраждалого. Зафіксуйте уражену кінцівку. Якщо змія вкусила руку чи ногу — знерухомте її (наприклад, шиною чи дощечкою), зафіксуйте у зручному положенні нижче рівня серця. Це уповільнить поширення отрути. Слідкуйте за симптомами. Залиште місце укусу відкритим — важливо спостерігати за набряком, зміною кольору шкіри, диханням постраждалого. Якщо з’являються ознаки анафілаксії (набряк язика, губ, утруднене дихання, падіння тиску) — це невідкладний стан.

Який вигляд має укус отруйної змії

Два чітких отвори від зубів

Почервоніння чи синюшність навколо рани

Набряк, який швидко зростає

Пекучий біль, нудота, запаморочення, пітливість

Можливе оніміння кінцівки чи всього тіла

Важливо: в Україні отруйними є гадюки (звичайна, степова, носата), які активні з квітня по жовтень. Їхні укуси потребують медичної допомоги, хоча смертність від них — рідкість.

Як уберегтися від укусу

Одягайте щільне взуття та штани, якщо йдете у ліс, степ або гори.

Не торкайтеся змій, навіть якщо вони здаються мертвими.

Уникайте високої трави та густих чагарників.

Використовуйте палку для перевірки стежки.

Не сідайте на колоди чи камені, не перевіривши їх.

Вдома — тримайте ділянку чистою, без сміття та затінених укриттів.

Укус змії — це надзвичайна ситуація, але не вирок. Правильна реакція та своєчасна допомога можуть урятувати життя. Зберігайте спокій, не панікуйте та дотримуйтесь інструкцій. І пам’ятайте — краще запобігти укусу, ніж лікувати його наслідки.