Що робити, якщо ви вдавилися, а нікого немає поруч

Інструктор з домедичної та тактичної медицини Олег Басараб пояснив, що іноді людина може вдавитися тоді, коли поруч нікого немає. І це один із найнебезпечніших сценаріїв, адже класичні методи допомоги зазвичай виконують інші люди.

Ідеться про ситуацію, коли дихальні шляхи перекриті та виникає ризик задухи. У таких випадках потрібно діяти швидко, самостійно та максимально ефективно.

Що робити, якщо ви вдавилися

Коли стороннє тіло блокує дихання, а поруч нікого немає, можна спробувати інтерпретовані варіанти прийом Геймліха для самодопомоги.

Самостійний варіант «прийому Геймліха»

Стиснути руку в кулак Обхопити його іншою рукою Виконати різкі поштовхи у напрямку вгору та всередину (до живота і до хребта) Зробити приблизно 5 таких натискань.

Важливо: рухи спрямовані вгору, у бік грудної клітки, щоб створити тиск для виштовхування стороннього тіла.

Використання опори (стілець або інший предмет)

Якщо самостійно виконати прийом складно, можна використати спинку крісла чи край твердого предмета. Розташуйте його трохи вище рівня пупка, різким рухом «надавіть» верхньою частиною живота. Робити це треба на видиху та намагатися виштовхнути стороннє тіло.

Альтернативний варіант у критичному стані

Якщо з’являється сильне запаморочення чи наростає слабкість:

Можна опуститися на підлогу Виконувати різкі поштовхи грудною кліткою об тверду поверхню (з положення на колінах).

Ідея цього способу — створити механічний тиск, який допоможе звільнити дихальні шляхи, коли інші варіанти вже недоступні.

Важливі застереження

Усі дії потрібно виконувати з нахилом уперед

Рухи мають бути різкими та контрольованими

Навіть якщо стороннє тіло вийшло, може залишатися відчуття слабкості чи ризик втрати свідомості

У такому випадку важливо уникати положення, де голова опиняється нижче тулуба, щоб зменшити ризик механічної асфіксії.

Ситуація, коли людина давиться наодинці — одна з найнебезпечніших у побуті. Однак навіть у таких умовах є способи самодопомоги, які базуються на принципах тиску та правильного напрямку рухів. Головне — діяти швидко, не панікувати та пам’ятати, що навіть кілька правильних рухів у критичний момент можуть дати шанс на порятунок.