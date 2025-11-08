Що робити, якщо за вікном погіршився стан повітря: дієві поради

Що робити, якщо за вікном погіршився стан повітря / © Associated Press

Але втекти від повітря неможливо, зате можна захиститися. Видання BrisbaneAir розповіло, як поводитися у дні, коли якість повітря різко погіршується та що дійсно допоможе уникнути шкоди для здоров’я.

Перевірте повітря, яким дихаєте

Так само як ми дивимося прогноз погоди, варто перевіряти індекс якості повітря (AQI). Це можна зробити онлайн — через глобальну карту чи різні застосунки.

Зелений — добре, можна спокійно гуляти.

Жовтий — прийнятно, але людям із чутливими легенями краще обмежити час надворі.

Червоний та вище — небезпечно. За можливості залишайтеся вдома.

Коли показники сягають «червоного» рівня, навіть кілька годин на вулиці можуть вплинути на легені, серце та загальне самопочуття.

Уникайте джерел забруднення

Здавалося б, очевидно, але важливо:

тримайтеся якомога далі від доріг із щільним трафіком — вихлопні гази містять сотні токсичних речовин;

не прогулюйтеся поруч із каміном, барбекю чи зонами, де палять дрова — навіть коротке вдихання деревного диму шкодить легеням;

якщо стоїте у заторі — вимкніть систему притоку повітря в авто, щоб не затягувала пил і вихлопи;

регулярно міняйте фільтр кондиціонера — він ваш перший бар’єр проти забрудненого повітря.

Маска

Коли рівень забруднення високий, маска — це ваша броня. Не звичайна тканинна, а N95 або FFP2 — саме вони здатні затримати до 95% небезпечних частинок. Так, вона не з наймодніших аксесуарів, але точно ефективніша за звичайну «бандану» чи медичну маску.

Якщо ви їздите на велосипеді чи мотоциклі, маска — необхідність. Особливо у дні, коли повітря насичене димом від пожеж або смогом.

Проблеми з диханням

Людям із хронічними легеневими чи серцевими захворюваннями краще не виходити назовні у дні з поганим AQI. Якщо все ж треба, скоротіть час перебування надворі та носіть із собою ліки чи інгалятор.

Навіть легке навантаження під час забрудненого повітря може викликати кашель, затримку дихання чи запаморочення.

Зробіть дім своєю безпечною зоною

Ваш дім може бути місцем, де ви справді дихаєте на повні груди.

Встановіть очищувач повітря з HEPA-фільтром.

Слідкуйте, щоб вікна були щільно зачинені, а кондиціонер — чистий.

Не паліть свічок або пахощів, вони теж погіршують повітря всередині.

Якщо кондиціонер працює постійно, не забувайте очищати його фільтри раз на 2–3 тижні.

Менше навантаження — менше шкоди

Якщо доводиться виходити з дому, уникайте активних занять, як от бігу, велоспорту, навіть швидкої ходи. Під час фізичних навантажень ви дихаєте частіше та глибше, а це означає, що вдихаєте більше шкідливих частинок. Тренування краще перенести до спортзалу чи додому, де повітря контрольоване.

Коли у повітрі забагато пилу та диму — залишайся вдома. Так, це звучить просто, але саме здорова обережність допомагає уникнути таких наслідків, як головний біль, подразнення очей, загострення астми та хвороб серця. Якщо погане повітря — часта проблема у вашому регіоні, варто подумати про довгострокові рішення:

купіть очищувач повітря;

створіть «зелену зону» на балконі (рослини очищують повітря);

підтримуйте місцеві ініціативи з озеленення міста чи скорочення викидів.

Проблема забруднення — не лише екологічна, а й соціальна. Кожен наш вибір, від транспорту до звички палити, впливає на повітря, яким дихають інші. Якщо ви хочете змін — почніть із себе:

вимикайте двигун, коли стоїте,

їдьте велосипедом,

не паліть листя,

діліться знанням про AQI із сусідами чи друзями.

Дихати чистим повітрям — не привілей, а право кожного. І воно починається з усвідомленості. Тож у наступний «димний» день замість паніки просто відкрийте карту якості повітря та зробіть вибір на користь свого здоров’я.