Що робити, коли вкусив кліщ, та коли йти до лікаря

Що робити коли вкусив кліщ / © www.credits

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Кліщі активізуються навесні та влітку, коли ми проводимо більше часу на природі. Проблема полягає не лише у самому укусі, а й у тому, що деякі кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань, зокрема хвороби Лайма та інших інфекцій.

Видання The Washington Рost розповіло, що вирішальне значення має час. Що довше кліщ залишається прикріпленим до шкіри, то більша ймовірність передавання патогенів. Саме тому головне правило — не чекати та не панікувати, а правильно діяти.

Уважно огляньте кліща

Насамперед варто з’ясувати, чи дійсно це кліщ і чи він уже присмоктався. Якщо паразит просто повзає по шкірі, він ще не вкусив вас і не міг передати інфекцію. У такому разі достатньо обережно його прибрати.

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Якщо ж кліщ прикріпився до шкіри, зверніть увагу на його розмір. Голодний кліщ може бути зовсім маленьким, наприклад, розміром із макове чи кунжутне зернятко. Після живлення кров’ю він стає більшим, округлішим і може нагадувати невелику родзинку.

Лікарі пояснюють, що для передавання багатьох інфекцій кліщу потрібен певний час. Наприклад, ризик зараження хворобою Лайма суттєво зростає після 12–24 годин прикріплення паразита до шкіри.

Також важливо згадати, коли та де ви могли контактувати з кліщем. Якщо ви помітили його одразу після прогулянки й він не має вигляду наповненого кров’ю, ризик інфікування значно нижчий.

Як видалити кліща

Головне правило — діяти якомога швидше. Найкраще для цього підходить тонкий пінцет із вузькими кінчиками. Якщо спеціального інструмента немає, можна використати звичайний пінцет.

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Кліща потрібно захопити максимально близько до шкіри та обережно потягнути вгору рівномірним рухом. Важливо:

не стискати тіло кліща

не крутити його

не висмикувати різким рухом

не дряпати шкіру навколо місця укусу

Стискання паразита може сприяти потраплянню його вмісту в організм людини, що потенційно підвищує ризик передавання інфекції.

Після видалення місце укусу слід обробити антисептиком, підійде спиртовий розчин або перекис водню. Потім ретельно вимийте руки з милом або скористайтеся антисептиком. Також варто уважно оглянути все тіло, адже іноді кліщів буває кілька.

Чого не потрібно робити

Популярні «народні методи» можуть лише нашкодити. Не рекомендується припікати кліща сірником або запальничкою, змащувати його олією, вазеліном або кремом, намагатися «задушити» паразита будь-якими речовинами.

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Такі способи не допомагають швидше видалити кліща та можуть лише збільшити ризик потрапляння інфекційних агентів у рану.

Сфотографуйте кліща чи збережіть його

Після видалення кліща лікарі радять зробити його фото чи покласти у герметичний контейнер або пакет. Це допоможе визначити вид паразита, якщо згодом виникне потреба у консультації лікаря. Різні види кліщів можуть переносити різні захворювання.

Для якісного фото краще покласти кліща на світлу поверхню та сфотографувати зблизька.

Якщо ви позбулися кліща самостійно, помістіть його у закриту ємність або щільно обмотайте скотчем перед утилізацією. Також можна просто змити його в унітаз. Не розчавлюйте кліща пальцями.

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Звернення до лікаря

Фахівці радять повідомити сімейного лікаря про факт укусу, особливо якщо кліщ був прикріплений тривалий час або ви проживаєте у регіоні, де поширена хвороба Лайма. У деяких випадках лікар може рекомендувати профілактичне лікування антибіотиком протягом перших 72 годин після укусу.

Самостійно приймати антибіотики не варто, рішення має ухвалювати лише медичний фахівець після оцінки ризиків.

Важливі симптоми

Після укусу кліща важливо стежити за своїм самопочуттям протягом наступних тижнів. Негайно зверніться до лікаря, якщо з’явилися:

підвищення температури

головний біль

ломота у м’язах

біль у суглобах

сильна втома

висипання на шкірі

Особливу увагу варто звернути на висип, який поступово збільшується. Класичний симптом хвороби Лайма часто нагадує мішень із кільцями, але така форма зустрічається не завжди. Висип може бути просто червоним або навіть мати темно-червоний чи синюшний відтінок.

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Важливо знати, що приблизно у третини людей із хворобою Лайма характерного висипу може не бути взагалі.

Деякі симптоми кліщових інфекцій виникають протягом першого місяця після укусу, тоді як окремі прояви хвороби Лайма можуть з’явитися через кілька місяців. Наприклад, одним із пізніх симптомів може стати набряк великого суглоба, найчастіше коліна.

Укус кліща — неприємна ситуація, але не привід для паніки. Найважливіше — якомога швидше та правильно видалити паразита, зафіксувати інформацію про нього і стежити за власним станом здоров’я.

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