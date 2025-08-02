Що робити після шашликів, щоб не болів живіт через переїдання: поради лікаря

Що робити після шашликів, щоб не болів живіт через переїдання / © Credits

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Чому так відбувається та як уникнути цих неприємностей, розповів лікар Юрій Габорець. Ми доповнили його поради рекомендаціями, щоб ви могли насолоджуватися пікніком без наслідків для здоров’я.

М’ясо — це білкова їжа, яка важко перетравлюється, особливо у великій кількості. Лікар виділяє три найпоширеніші помилки, які ми робимо після шашликів. Кожна з них — прямий шлях до болю у животі, порушення травлення та зіпсованого вечора.

Алкоголь одразу після м’яса

Запивати шашлик холодним алкоголем, особливо пивом чи горілкою — прямий шлях до спазму жовчовивідних шляхів. Це може спричинити біль у правому підребер’ї, нудоту та навіть жовчну коліку. Холодний алкоголь після жирної білкової їжі провокує спазм м’язів шлунково-кишкового тракту, а це ускладнює відтік жовчі та викликає відчуття важкості.

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Що робити замість цього:

Якщо п’єте, оберіть кімнатної температури сухе вино, але у помірній кількості.

Після їжі зробіть невелику прогулянку, а не сидіть із чаркою на місці.

Не пийте алкоголь на голодний шлунок, краще заздалегідь перекусити.

Солодке після м’яса

Торт, зефір, солодкі напої після білкової їжі стимулюють ферментацію у шлунку, підвищують утворення газів, викликають здуття та дискомфорт. Білки та цукри перетравлюються по-різному, а їх змішування — серйозне випробування для ферментної системи. Фрукти одразу після м’яса — теж не найкраща ідея. Краще почекати хоча б годину.

Що робити замість цього:

Якщо хочеться десерт, виберіть через 1,5–2 години щось легке: ягідний морс, кисломолочний напій, трішки чорного шоколаду.

Замініть солодке некалорійним чаєм із м’ятою чи фенхелем, він покращує травлення.

Засмагати після їжі

Після щільного обіду приплив крові спрямовується до органів травлення, щоб допомогти перетравити їжу. А якщо лягти на сонці, організм змушений додатково охолоджувати себе та навантажувати серцево-судинну систему. Особливо обережними мають бути ті, хто має гіпертонію, варикоз або проблеми з серцем.

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Що робити замість цього:

Відпочиньте у тіні чи у русі, наприклад, легка прогулянка прискорить метаболізм і покращить травлення.

Сонячні ванни — через 2 години після їжі.

Що взяти із собою на пікнік

Настоянку м’яти, фенхелю чи ромашки — натуральна допомога під час спазмів.

Активоване вугілля чи ентеросорбент — якщо відчуваєте важкість.

Натуральний йогурт або кефір — допоможе балансувати мікрофлору після білкової їжі.

Шашлики можуть бути смачними та безпечними, якщо знати прості правила.Збалансоване дозвілля — це не лише про їжу, а й про турботу про свій організм.