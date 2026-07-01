Що робити, щоб ноги не набрякати влітку: 3 правила судинного хірурга, які він ніколи не порушує

Що робити, щоб ноги не набрякати влітку / © Credits

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У спеку наші судини працюють в особливому режимі. Висока температура сприяє їхньому розширенню, кров рухається повільніше, а ризик набряків і відчуття важкості у ногах зростає. Якщо додати до цього незручне взуття, недостатню кількість води та малорухливий спосіб життя, дискомфорт стає майже неминучим.

Флеболог і судинний хірург Юрій Свідерський переконаний, що профілактика набагато ефективніша за лікування. Саме тому він дотримується кількох простих правил, які рекомендує взяти за звичку кожному.

Не носити тісне чи взуття на надто високих підборах

Навіть найефектніші туфлі чи босоніжки не варті здоров’я ваших ніг. Тісне модельне взуття та високі підбори у спекотну погоду погіршують венозний відтік, збільшують навантаження на стопи та гомілки, і можуть провокувати чи посилювати набряки.

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Якщо попереду довгий день, краще віддати перевагу комфортному взуттю, яке не стискає стопу та дозволяє ногам природно працювати.

Не забувати про воду

Водний баланс — один із найважливіших факторів здоров’я судин. Коли організму бракує рідини, кров стає густішою, а це може підвищувати ризик утворення тромбів.

Саме тому влітку особливо важливо регулярно пити воду протягом дня, навіть якщо ще не з’явилася сильна спрага. Це проста звичка, яка підтримує нормальну роботу судин і всього організму.

Давати ногам хоча б кілька хвилин руху

Навіть мінімальна активність допомагає венам ефективніше працювати. Якщо ви довго сидите чи стоїте, достатньо час від часу порухати стопами, наприклад, підняти та опустити їх, покрутити, посувати пальцями ніг або зробити кілька перекатів із п’яти на носок.

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Такі прості вправи активізують роботу литкових м’язів, які недарма називають «другим серцем» для венозної системи. Вони допомагають прокачувати кров через глибокі вени та зменшують ризик застою крові.

Здоров’я судин починається зі щоденних звичок. Комфортне взуття, достатня кількість води та кілька хвилин руху протягом дня можуть стати найпростішою, але дуже ефективною профілактикою набряків і проблем із венами. Адже турбота про судини — це не складні процедури, а маленькі рішення, які ми приймаємо щодня.

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