Що ваш кишківник намагається вам сказати: гастроентеролог розповів, як розуміти сигнали організму

Наш кишківник говорить з нами більше, ніж ми усвідомлюємо. Чи то здуття живота після щільного прийому їжі, чи постійні судоми, які просто не минають, ці відчуття є сигналами.

Як зрозуміти, що саме наш кишківник хоче донести до нашої свідомості, розповідає Нealthline.

За словами лікаря Салхаба, сертифікованого гастроентеролога, наша травна система постійно спілкується з нами, відображаючи не лише те, що ми їмо, але й те, як ми живемо, справляємося зі стресом і навіть відчуваємо емоції.

Розуміння цих сигналів може допомогти нам розрізнити незначний дискомфорт і необхідність медичної допомоги.

Ваша травна система сповнена механізмів зворотного зв’язку, які постійно надсилають вам підказки про те, що відбувається всередині. Навчитися розпізнавати ці сигнали та знати, коли ставитися до них серйозно, може допомогти вам підтримувати своє здоров’я, перш ніж проблеми виникнуть.

Як ваш кишечник «говорить»

Кишківник найчастіше «говорить» здуттям живота, надлишком газів, спазмами в животі, змінами в роботі кишківника (закреп, діарея або нові позиви до випорожнення), рефлюксом або печією, раннім відчуттям переповнення, нудотою або відчуттям, що ваш шлунок «не в порядку, каже лікар Салхаб.

Багато з цих тимчасових спалахів нешкідливі та часто пов’язані з короткочасними тригерами, такими як:

стрес

інфекції

менструальні цикли

подорожі

ліки

вживання занадто великої кількості ультраоброблених продуктів

Слухати свій кишківник означає звертати увагу на час і контекст цих відчуттів. Зверніть увагу на те, що для вас типово, а що нове або незвичайне.

Невеликі зміни в реакції вашого організму можуть дати цінне розуміння того, як стрес, дієта та щоденні звички можуть впливати на здоров’я вашої травної системи.

Що насправді означає ваше «відчуття кишківника»

За словами Салхаба, те, що люди часто називають інстинктом кишківника, має глибоке біологічне коріння.

«Відчуття в кишківнику» відображає реальну біологію: кишкова нервова система (вбудована нервова мережа вашого кишківника), блукаючий нерв, імунні сигнали, гормони та мікробіом постійно обмінюються повідомленнями з мозком у двосторонній розмові, пояснює він.

Цей зв’язок допомагає пояснити, чому стрес може призвести до нудоти або чому тривога може спричинити скрут у шлунку.

Хоча не кожна емоція починається в кишківнику, значна частина того, як ми сприймаємо стрес, спокій і навіть мотивацію, залежить від сигналів від кишківника до мозку та метаболітів, що виробляються нашими мікробами, каже Салхаб.

Іншими словами, кишківник постійно надсилає хімічні повідомлення в мозок, і ці сигнали можуть впливати на ваш настрій, рівень стресу та загальне травлення.

Визнання цього зв’язку може допомогти вам реагувати на симптоми більш усвідомлено. Якщо ваш шлунок має тенденцію стискатися під час стресових періодів, це не тільки у вашій голові: це ваш кишківник і мозок в активній розмові.

Деякі симптоми з боку кишківника легко ігнорувати, але вони можуть свідчити про глибші проблеми.

Люди часто применшують хронічне здуття живота, залізодефіцитну анемію, часту «печію», яка не зникає, незважаючи на антациди, ненавмисні зміни ваги, нову нестерпність лактози або фруктози та стілець, який чергується між запором та діареєю, каже Салхаб.

Він зазначає, що навіть симптоми поза травною системою можуть вказувати на проблеми з шлунково-кишківниковим трактом. Рецидивуючі виразки в роті, біль у суглобах, висип на шкірі або подразнення очей поряд із симптомами з боку кишківника також можуть вказувати на запальне захворювання кишківника, додає він.

Раптова потреба шукати туалети всюди, куди б ви не пішли. Ця зміна впевненості може бути діагностичною.

Коли дискомфорт перетворюється на щось більше

Типово відчувати періодичні розлади травлення після щільного приймання їжі або ночі низької якості сну. Однак постійні або непередбачувані симптоми можуть сигналізувати про більш складний стан.

Синдром подразненого кишечника (СРК) включає періодичний біль у животі, пов’язаний з випорожненням, з характером закрепу, діареї або обох, і має тенденцію то посилюватися, то зменшуватися, не спричиняючи пошкодження тканин, пояснює доктор Салхаб.

На противагу цьому, запальне захворювання кишківника характеризується видимим запаленням у травному тракті. Хвороба Крона та виразковий коліт можуть спричиняти кровотечу, втрату ваги, лихоманку та лабораторні відхилення; вони потребують медикаментозної терапії, каже він.

Нестерпність їжі є ще одним поширеним винуватцем. Симптоми покращуються за цілеспрямованих змін у харчуванні, хоча целіакія — це імунне захворювання, яке потребує офіційного тестування перед будь-якими змінами дієти, наголошує він.

Звертаючи увагу на закономірності, тригери та наполегливість, ви та ваш лікар можете визначити, що стоїть за вашими симптомами.

Щоденні звички та здоров’я кишківника

Те, що ви робите щодня, суттєво впливає на здоров’я вашого кишківника. Від їжі, яку ви їсте, до того, як ви спите, рухаєтесь та справляєтеся зі стресом, ваші звички визначають, наскільки добре функціонує ваша травна система.

Що може непомітно зашкодити вашому кишківнику

Багато звичок, які погіршують здоров’я кишківника, розвиваються повільно.

Хронічно низьке споживання клітковини, часте вживання ультраоброблених продуктів, надмірне вживання алкоголю, куріння або вейпінг, погано керований стрес, короткий або нерегулярний сон, малорухливий спосіб життя, зневоднення та часте непотрібне вживання НПЗЗ (таких як ібупрофен) — все це може знизити стійкість кишківника, каже лікар Салхаб.

Він також зазначає, що надмірне вживання антибіотиків або екстремально обмежувальні дієти можуть зменшити мікробне різноманіття, яке відіграє життєво важливу роль у підтримці балансу травної системи.

З часом ці фактори можуть зробити кишківник більш реактивним та менш адаптивним до щоденних стресових факторів.

Звички, що підтримують міцніший кишківник

Важливо пам’ятати, що щоденний вибір може мати велике значення. За словами Салхаба, ці три основні звички можуть допомогти зміцнити стійкість кишечника з часом:

Зволожуйте та спрощуйте. Пийте достатньо води, обмежте алкоголь та зосередьтеся на збалансованому харчуванні, яке містить білок, барвники та ферментовані волокна, а не на швидких рішеннях.

Надавайте пріоритет різноманітності клітковини та рослин. Прагніть до широкого асортименту фруктів, овочів, бобових, горіхів, насіння та цільнозернових продуктів щотижня, щоб годувати корисні мікроби та підтримувати травлення.

Будьте послідовними у русі, сні та зменшенні стресу. Регулярна фізична активність, від семи до дев’яти годин сну на добу та практики управління стресом, такі як дихальні вправи або усвідомленість, допомагають регулювати сигналізацію між кишечником та мозком.

Ці невеликі, послідовні звички непомітно тренують ваш кишківник з часом, створюють основу, яка перевершує будь-яку добавку чи короткострокове очищення.

Зв’язок між кишківником та мозком

Ваші кишківник і мозок постійно спілкуються, впливаючи на все: від настрою та енергії до самого травлення. Розуміння цього взаємозв’язку може допомогти вам ефективніше піклуватися про обидва.

Як ваш кишківник впливає на ваші розум та енергію

Блудний нерв передає оновлення статусу в режимі реального часу, кишкові бактерії виробляють метаболіти (наприклад, коротколанцюгові жирні кислоти), які можуть впливати на запалення та нейромедіаторні шляхи, а гормони стресу повертаються назад, впливаючи на моторику та чутливість, пояснює доктор Салхаб. Уявіть собі кишківник і мозок як товаришів по команді в режимі реального часу.

Коли ця система збалансована, люди часто відчувають стабільну енергію, менше днів «туману в мозку» та спокійніший шлунок. Коли вона порушена, ми спостерігаємо більше болю, здуття живота, терміновості та лабільності настрою, додає він.

Цей зв’язок нагадує нам, що турбота про вашу травну систему також підтримує емоційну рівновагу та ясність розуму.

Роль пробіотиків і ферментованих продуктів

Лікар Салхаб заохочує підхід «їжа на першому місці», коли йдеться про пробіотики. На першому місці стоїть будь-який з ферментованих варіантів (таких як йогурт з живими культурами, кефір або ферментовані овочі) та пребіотичних волокон (таких як овес, цибуля, часник, банани, бобові), каже він.

Пробіотичні добавки можуть допомогти при певних захворюваннях, але переваги залежать від штаму, а не є універсальним рішенням. Лікар рекомендує пробувати по одній зміні за раз протягом чотирьох-восьми тижнів і спостерігати за реакцією вашого організму.

Людям з ослабленим імунітетом, вагітним або значним захворюванням шлунково-кишкового тракту слід проконсультуватися зі своїм лікарем, перш ніж розпочинати будь-який режим приймання добавок.

Коли звертатися до лікаря

Навіть за умови здорових звичок, бувають випадки, коли вашому кишківнику потрібна професійна увага. Розуміння того, коли потрібно звернутися до спеціаліста, може допомогти вам запобігти ускладненням і знайти душевний спокій.

Є різниця між випадковим загостренням і ознакою того, що відбувається щось серйозніше, каже Салхаб. Вам слід звернутися до гастроентеролога, якщо ви помітили будь-які тривожні сигнали:

кровотеча

чорне випорожнення

незрозуміла втрата ваги

постійне блювання

анемія

лихоманка

симптоми виникають вночі

проблеми з ковтанням.

Він додає, що також варто запланувати візит, якщо:

симптоми зберігаються протягом кількох тижнів, незважаючи на основні зміни

безрецептурні засоби припиняють діяти

у вас є сильний сімейний анамнез захворювань шлунково-кишкового тракту

нові симптоми з’являються після 40 років.

Помічання цих закономірностей може допоможе вам виявити виліковні захворювання на ранній стадії та підтримувати довгострокове здоров’я кишківника.

Ваш кишківник — потужний комунікатор, який надсилає сигнали про ваш раціон, стрес та загальне самопочуття. Від ледь помітного здуття до постійного дискомфорту, він часто точно говорить вам, що йому потрібно. Вам просто потрібно слухати.

Здоров’я кишківника — це не гонитва за одним «суперпродуктом», а стабільні щоденні звички: вживання різноманітних рослин, достатній сон, регулярний рух, управління стресом та звернення за допомогою, коли це необхідно. Невеликий щоденний вибір непомітно тренує ваш кишківник з часом, створюючи основу, яка перевершує будь-яке швидке вирішення.

І якщо ваш кишківник подає сильніші або постійні сигнали, не ігноруйте їх. Як нагадує нам лікар Салхаб, найважливіше, що ви можете зробити для свого кишківника, це залишатися допитливими, бути послідовними і звертатися за допомогою, коли щось відчувається не так.