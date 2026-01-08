Що важливіше для здоров’я — сон або тренування / © Credits

Видання EatingWell розповіло, що саме якість сну може бути ключем до активності, енергії та гарного самопочуття, а не лише ще одного пункту списку здорових звичок.

Сон і фізична активність — два стовпи здорового способу життя. Проте у реальності більшість дорослих не дотримуються рекомендацій ні щодо руху, ні щодо відпочинку. Брак часу, хронічна втома, стрес і цифрове перевантаження змушують нас обирати: піти на тренування чи довше поспати.

Нове дослідження, вирішило з’ясувати, як саме сон і рух взаємодіють у повсякденному житті — не у лабораторії, а у реальних умовах.

Як проводили дослідження

Науковці проаналізували дані понад 70 тисяч дорослих, зібрані протягом майже чотирьох років — з 2020 по 2023 рік. Учасники використовували:

сенсори під матрацом для вимірювання тривалості та якості сну

смартгодинники для підрахунку щоденних кроків

Дослідників цікавило, як нічний сон впливає на активність наступного дня та навпаки.

Що з’ясували вчені

Результати виявилися показовими:

Лише 12,9% людей регулярно поєднували рекомендовані 7–9 годин сну з понад 8 тис. кроків на день

Сон мав набагато більший вплив на рух, ніж рух — на сон

Найвищу активність люди демонстрували після 6–7 годин якісного сну

Краща якість сну — більше руху наступного дня

Кількість кроків майже не впливала на те, як люди спали тієї ж ночі

Інакше кажучи, інтенсивний день не гарантує глибокого сну, а от поганий сон — майже завжди означає менш активне завтра.

Як це змінює наш погляд на здоров’я

Ми часто сприймаємо фізичну активність як «ліки проти усього» — від безсоння до тривоги. Але дослідження показує, що без якісного сну навіть найкраща мотивація до руху не працює. Це також пояснює, чому:

активні люди можуть страждати від безсоння

регулярні тренування не завжди покращують сон

відновлення важливіше за примусову продуктивність

Сон не просто відновлює, він формує нашу здатність бути активними.

Застосування у реальному житті

Якщо вам складно «вмістити» і спорт, і повноцінний сон, почніть із бази:

налагодьте стабільний час відходу до сну

забезпечте прохолодну, темну та тиху спальню

уникайте екранів перед сном

створіть вечірній ритуал, який сигналізує тілу про відпочинок

Коли сон стає якіснішим, рух повертається природно, без примусу та виснаження. Сон і фізичну активність не варто розглядати як окремі цілі. Це взаємопов’язані процеси, які підсилюють одне одного, але не завжди симетрично. Покращення сну може стати першим і найефективнішим кроком до активнішого життя.

У світі постійної зайнятості та культури «встигати все» нові наукові дані нагадують про просту істину: здоров’я починається з відпочинку. Сон — це не слабкість і не розкіш. Це фундамент, на якому тримаються енергія, рух і здатність повноцінно жити.