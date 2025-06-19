Що важливо знати жінці перед та після встановлення імплантів: поради мамологині / © Credits

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Сучасна естетична хірургія відкриває для жінок нові можливості не лише змінити зовнішність, а й підвищити самооцінку, повернути впевненість у собі після пологів, схуднення чи вікових змін. Однією з найпопулярніших процедур залишається встановлення грудних імплантів. Проте важливо пам’ятати, це не просто косметична зміна, а повноцінне хірургічне втручання, яке вимагає обдуманого підходу, кваліфікованого лікаря та грамотної реабілітації. Мамологиня Оксана Гаращенко поділилася професійним поглядом на те, який вигляд має реабілітація після імплантації, чому вона може бути болючішою за підтяжку грудей та як зробити відновлення комфортнішим.

Це більше, ніж «просто зробити груди»

Багато жінок звертаються за встановленням імплантів і сприймають цю процедуру як швидкий шлях до бажаної форми грудей. Проте, як зазначає Оксана Гаращенко, успішна операція залежить не лише від вибору імплантів, а й від глибокого розуміння анатомії, правильної хірургічної техніки та ретельного післяопераційного догляду.

Що впливає на результат

Передопераційна консультація. Це не просто «огляд». Це детальний діалог між лікарем і пацієнткою. Жінка висловлює свої очікування щодо форми, об’єму та натуральності, а хірург оцінює тип фігури, тканин, м’язів і підбирає оптимальний тип імплантів, місце їхнього встановлення (під м’яз або під залозу) та спосіб хірургічного доступу (через ареолу, під грудьми тощо).

Розмітка перед операцією . Це не просто технічний момент. Від точності розмітки залежить симетрія, природність і естетичний вигляд грудей після операції.

Хірургічна техніка. Хірург має не лише точно встановити імплант, а й врахувати, як він буде взаємодіяти з тканинами та м’язами під час руху. Це критично важливо для зниження болю у перші дні реабілітації.

Чому після імплантів може бути болісніше, ніж після підтяжки грудей

Більшість жінок відчуває більший дискомфорт після встановлення імпланта під м’яз (а саме так відбувається найчастіше), ніж після операції з підтяжки молочних залоз. І цьому є фізіологічне пояснення.

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«Грудний м’яз — це активна структура, яка не призначена для утримання стороннього об’єкта під собою. Коли імплант розташований під м’язом, він змінює його природне положення, це викликає м’язову напругу — так звану м’язову контрактуру. Будь-який рух у перші дні провокує скорочення м’яза та жінка відчуває різкий біль або тиск» — пояснює Гаращенко.

Цей період триває приблизно 5–10 днів, після чого біль поступово вщухає. Але все залежить від індивідуального больового порогу та активності самої жінки.

Який вигляд має реабілітація

Перший тиждень

Найінтенсивніший період болю та дискомфорту.

Бажано уникати активних рухів руками.

Потрібно носити компресійний бюстгальтер 24/7.

Не рекомендується сідати за кермо чи виконувати побутові справи самостійно.

Другий тиждень

Біль значно зменшується.

Жінка поступово повертається до легкого руху.

Більшість уже почуваються добре, але фізичні навантаження — ще під забороною.

Третій-четвертий тиждень

Можна повертатись до офісної роботи.

Фізична активність — лише легка, без навантаження на грудні м’язи.

Імпланти починають «осідати» на природне місце.

Повне відновлення

Настає приблизно за 6–8 тижнів, залежно від індивідуальних особливостей організму. Повернення до тренувань і активного життя має бути поетапним та погодженим із хірургом.

Що допоможе швидше одужати

Харчування: білок, залізо та вітамін С сприяють загоєнню.

Вода: пийте достатньо, щоб зменшити набряки.

Спеціальний бюстгальтер: підтримує імпланти у правильному положенні.

Сон на спині: принаймні 2–3 тижні.

Зволоження шкіри та масаж (за призначенням лікаря): знижують ризик утворення рубців і капсулярної контрактури.

Мастопексія

Підтяжка (мастопексія) — менш травматична процедура, адже не передбачає встановлення імпланта під м’яз. Відновлення, зазвичай, швидше та менш болісне. Але тут усе залежить від індивідуальних потреб: якщо жінка хоче збільшити об’єм грудей, без імпланта не обійтися.

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«Кожна операція — це відповідальність, але й можливість покращити якість життя та самооцінку. Ви маєте право бути красивою, здоровою та задоволеною собою. Просто обирайте лікаря з досвідом і не забувайте — реабілітація така ж важлива, як і саме втручання», — підсумовує Оксана Гаращенко.

Пластика грудей — це не лише про красу, а й про турботу про себе, своє тіло та внутрішній стан. Реабілітація після встановлення імплантів потребує терпіння, розуміння фізіології процесу та уважного ставлення до себе. Правильне харчування, догляд, обмеження фізичних навантажень і підтримка з боку лікаря — усе це створює умови для швидкого та безпечного відновлення.