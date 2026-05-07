Що відбувається з організмом, якщо щодня пити дієтичну газовану воду / © Associated Press

Реклама

Дієтичні газовані напої давно стали частиною масової культури. Вони обіцяють «солодкий смак без наслідків», тому здаються компромісом між задоволенням і здоров’ям.

За даними видання Real Simple, інтерес до таких напоїв продовжує неабияк зростати, як і ринок запропонованої продукції. Але розберімося, чи справді вона настільки «нешкідлива», як здається на перший погляд.

Що всередині дієтичної газованої води

Більшість дієтичних напоїв мають схожий склад:

Реклама

майже нуль калорій

мінімум поживної цінності

газована вода як основа

штучні підсолоджувачі замість цукру

інколи — невелика кількість натрію, зазвичай до 50 мг на банку

часто — кофеїн

Натрій у таких дозах зазвичай не є проблемою, якщо не пити щодня великі обсяги напою.

Штучні підсолоджувачі

Найбільше дискусій викликають саме замінники цукру. За словами дієтологів, дослідження пов’язують їх із потенційними змінами мікробіому кишківника, можливим впливом на когнітивні функції та підвищеним ризиком певних метаболічних порушень.

Також є дані про можливий зв’язок із цукровим діабетом II типу, змінами у відчутті голоду та посиленням тяги до солодкого. Втім, експерти підкреслюють, що результати досліджень поки що не є остаточними.

Чи можна їх пити

Попри імідж легкого напою, дієтична газована — це переважно газована вода, ароматизатори та кофеїн (у багатьох варіантах). Він може зменшувати гідратацію, викликати тривожність і впливати на сон. Тому вона не завжди може повноцінно замінювати воду.

Реклама

Щоденне вживання

Думки дієтологів тут схожі, усе залежить від контексту. Серед можливих плюсів можна відмітити меншу калорійність у порівнянні зі звичайною газованою, потенційну допомогу у зниженні ваги, якщо замінює солодкі напої, та відсутність різких стрибків цукру у крові.

Але є нюанси, і серед них можна відмітити те, що без зміни раціону ефект мінімальний, поживної цінності немає, і такий напій може підтримувати звичку до солодкого смаку.

Тож тут важливий не сам напій, а те, що він замінює. 1 банка на день для більшості людей — зазвичай допустимий варіант, але якщо це єдине джерело «солодкого» у раціоні — не страшно, якщо до цього додаються інші підсолоджувачі — варто скоротити вживання, а якщо напій замінює воду — це вже проблема.

Що краще пити

Варто частіше обирати воду, несолодку газовану воду, трав’яні чаї та невелику кількість 100% соку. І головне — підтримувати збалансоване харчування та вживати овочі та фрукти, цільні злаки, корисні жири та білок.

Реклама

Дієтична газована вода — не «зло» і не «суперфуд», це скоріше нейтральний продукт, який може бути частиною раціону. І підсумовуючи все, можна сказати, що питання не ц тому, чи можна її пити, а у тому, що вона замінює у вашому щоденному виборі, бо саме це і формує загальну картину здоров’я.

Новини партнерів