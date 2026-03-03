Що відбувається з серцем після 35 років / © Credits

35 років — вік, коли ви плануєте подорожі, кар’єрні прориви чи нові спортивні цілі, проте точно не запис до кардіолога.

І все ж нові дані, опубліковані у Journal of the American Heart Association, змушують подивитися на цю цифру по-іншому. Виявляється, саме приблизно з 35 років у чоловіків ризик серцево-судинних захворювань починає статистично відрізнятися від жіночого, і ця різниця зберігається протягом усього середнього віку.

І що особливо цікаво — здоровий спосіб життя не повністю пояснює цей розрив.

Як проводили дослідження

В основі висновків — дані довготривалого американського проєкту CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), який стартував ще у 1985 році.

У дослідженні взяли участь понад 5 100 чоловіків і жінок віком від 18 до 30 років.

Учасників спостерігали впродовж 34 років.

Регулярно оцінювали тиск, рівень холестерину, цукру у крові, індекс маси тіла, харчування, фізичну активність та випадки серцевих подій.

Дослідники аналізували так звані «передчасні» серцево-судинні події, тобто ті, які трапляються до 65 років, наприклад, інфаркти, інсульти та серцеву недостатність.

Що саме виявили науковці

Результати виявилися доволі промовистими.

Ризик починає розходитися вже у 35 років. Саме з цього віку різниця між чоловіками та жінками стає статистично значущою.

До 50 років — суттєвий розрив. Близько 5% чоловіків мали серцево-судинні захворювання вже до 50 років. Жінки ж досягали такого ж показника лише приблизно у 57 років, тобто на 7 років пізніше.

Ішемічна хвороба серця — ще більший розрив. Коли мова йшла про інфаркти та ішемічну хворобу серця, чоловіки досягали «критичних» показників на 10 років раніше, ніж жінки.

Інсульт — без значної різниці. Цікаво, що щодо інсультів статистично значущої різниці між статями не виявили.

Справа не лише у способі життя. Навіть після врахування артеріального тиску, холестерину, рівня глюкози, ваги, куріння, фізичної активності та якості харчування, чоловіки все одно мали вищий ризик. Тобто традиційні фактори ризику не повністю пояснюють, чому чоловіки стикаються з хворобами серця раніше за жінок

Чому так відбувається

Науковці припускають, що можуть відігравати роль:

гормональні відмінності

генетичні фактори

особливості запальних процесів

судинна біологія

Однак остаточної відповіді поки немає, і це ще одна причина ставитися до профілактики серйозніше.

Що робити чоловікам

Без паніки — але з відповідальністю. Якщо вам 35+ років і особливо якщо у родині були інфаркти чи інші серцеві захворювання, варто:

пройти оцінку серцево-судинного ризику

перевірити тиск

здати ліпідограму (холестерин)

проконсультуватися з лікарем щодо індивідуальних ризиків

Рання діагностика, це можливість скоригувати ситуацію ще до появи симптомів.

Що робити жінкам

Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності й серед жінок. Просто їхній ризик зростає пізніше. Це не «чоловіча проблема» — це питання довгострокового здоров’я для всіх.

Харчування

Середземноморський раціон. Вживайте більше овочів, фруктів, цільнозернових, бобових, горіхів і оливкової олії. Зменште кількість червоного м’яса та оброблених продуктів.

Клітковина. Розчинна клітковина з вівса, квасолі, сочевиці та фруктів допомагає знижувати LDL («поганий») холестерин. Мета — 25–38 г клітковини на день.

Менше солі та ультраоброблених продуктів. Надлишок натрію підвищує тиск. Фастфуд, ковбаси та снеки — мінімізувати.

150 хв руху щотижня. Фізична активність працює разом із харчуванням. Навіть швидка ходьба має значення.

Нове дослідження не означає, що кожному чоловікові у 35 років загрожує інфаркт. Воно означає, що саме цей вік може стати точкою усвідомленого старту профілактики. Без драматизації та тривожності, проте з аналізами, рухом, тарілкою овочів і регулярним контролем. Тому що турбота про серце, це не про вік, а довгу, активну та якісну життєву позицію.