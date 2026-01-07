Що відбувається з тілом і мозком, коли ви розтягуєтеся перед сном / © Credits

Реклама

Ввечері ми часто намагаємося різко «вимкнутися», але ще кілька повідомлень, стрічка новин — й одразу до ліжка. Проте мозок не працює, як кнопка, йому потрібен сигнал, що день добігає кінця. Про це розповіло видання Real Simple.

Таким сигналом може стати розтягування — спокійне, повільне, без напруження. Регулярне вечірнє розтягування активує парасимпатичну нервову систему — ту саму, яка відповідає за режим «відпочинку та відновлення». Саме тому тіло швидше розслабляється, а засинання стає легшим.

Як працює розтягування перед сном

Розтягування — це не про гнучкість чи спорт. Увечері воно виконує зовсім іншу функцію, а саме допомагає організму перейти з активного денного режиму в нічний.

Реклама

Воно заспокоює нервову систему. М’які рухи в поєднанні з повільним диханням активують парасимпатичну нервову систему. В такому стані знижується рівень напруженості, серцебиття сповільнюється і тіло природно готується до сну. З часом це також допомагає краще впорюватися зі стресом та емоційними перевантаженнями.

Знімає фізичну напруженість. Після дня за комп’ютером або телефоном тіло накопичує напруження, найчастіше у плечах, шиї, попереку та стегнах. Вечірнє розтягування допомагає «відпустити» ці зони, завдяки чому тіло комфортніше лежить у ліжку і відчуття дрібного дискомфорту не заважає заснути.

Заспокоює думки. Можливо, вам знайоме відчуття, коли тіло втомлене, а голова — ні. Розтягування м’яко переводить увагу з нескінченного внутрішнього діалогу на тілесні відчуття. Цей перехід, від думок до відчуттів, часто створює відчуття спокою та емоційної рівноваги ще до того, як ви лягаєте спати.

Покращує кровообіг і дихання. Повільні пози стимулюють кровообіг і сприяють глибшому диханню. Кисень активніше надходить до м’язів, а мозок отримує ще один сигнал, що все безпечно і можна відпочивати. Саме тому розтягування так добре поєднується з дихальними техніками.

Допомагає плавно перейти до сну. Регулярність має значення. Коли ви щовечора розтягуєтеся, тіло починає сприймати цю практику як умовний знак, що день закінчився. З часом це формує стабільніший ритм сну та робить засинання передбачуванішим.

Навіть епізодичне розтягування корисне, проте саме послідовність дає тривалий ефект. Коли ритуал повторюється щодня, нервова система починає реагувати швидше, а сон стає глибшим і якіснішим. Достатньо 5–10 хв, без спеціального одягу, килимка чи ідеальної техніки.

Найкраще розтягування перед сном

Усі ці вправи можна виконувати одразу в ліжку.

Поза риби. Підкладіть валик або згорнуту ковдру під верхню частину спини. Руки — розслаблено вздовж тіла чи над головою. Поза м’яко розкриває грудну клітку та плечі, компенсує «згорблену» поставу після роботи за столом. Залишайтеся у позі 3–5 хв і дихайте повільно.

Ноги на стіні. Ляжте на спину та підніміть ноги, спершись ними на стіну чи узголів’я ліжка. Руки — вільно з боків. Залишайтеся так 1–3 хв. Поза допомагає зняти напруження з ніг, заспокоїти нервову систему та вирівняти дихання.

Лежача «четвірка». Коли ви лежите на спині, покладіть щиколотку однієї ноги на стегно іншої. За потреби м’яко підтягніть ноги до себе. Поза добре розслабляє стегна та поперек. Утримуйте 30–60 секунд на кожен бік.

Вечірнє розтягування — це не ще один пункт у переліку справ, а маленька пауза для себе. Воно допомагає тілу та мозку синхронно сповільнитися, відпустити напруженість і налаштуватися на сон.

Іноді саме такі прості, майже непомітні ритуали мають найбільший ефект. Лише кілька хвилин — і ваш організм уже знає, що час відпочивати.