Що викликає рак: лікар-онколог розвінчав популярні міфи / © Associated Press

У світі, де інформація з’являється швидше, ніж її встигає перевірити мозок, міфи про рак поширюються надзвичайно легко. Від страхів про Wi‑Fi та мобільні телефони до побоювань щодо косметики чи мікрохвильовки, здається, що загроза може ховатися буквально за кожним кутом. Лікар-онколог та онкохіміотерапевт Максим Тур спеціально для сторінки LUKI розповів, що насправді сучасна онкологія має чіткі відповіді на всі подібні здогадки та далеко не всі популярні уявлення про причини раку відповідають дійсності. Розібратися у правді та міфах допомагає науковий підхід, а знання — це найефективніший спосіб захистити себе та зберегти спокій.

Wi-Fi, 3G, мобільні телефони — безпечні

Популярні теорії про шкідливість радіохвиль і мобільного зв’язку не мають наукового підтвердження. Радіохвилі сучасних мереж не викликають мутацій у клітинах і не сприяють розвитку раку. Навіть «шапочка з фольги» не здатна захистити від уявної шкоди — ця практика радше належить до категорії міфів.

Мікрохвильова піч — не ворог

Багато людей побоюються мікрохвильових печей та вважають, що вони можуть провокувати рак. Насправді мікрохвилі не змінюють структуру продуктів у шкідливий для організму спосіб. Піч використовується безпечно, якщо дотримуватися базових правил експлуатації.

Косметика та догляд за шкірою

Креми, дезодоранти та інші косметичні засоби також не підвищують ризик онкології. Навпаки, креми з SPF захищають шкіру від ультрафіолетового випромінювання, яке є одним із доведених факторів розвитку раку шкіри. Ботокс та сучасні косметичні кислоти безпечні, якщо застосовуються за інструкцією.

Лазерна епіляція — безпечна

Процедури лазерної епіляції не пов’язані з розвитком раку. Вони не впливають на ДНК клітин і не підвищують ризик пухлин. Вибір салонної чи домашньої процедури більше стосується комфорту та ефективності, а не здоров’я.

Що справді небезпечне

Справжню загрозу для шкіри становить надмірне перебування на сонці та солярії. Інтенсивне ультрафіолетове випромінювання руйнує ДНК клітин і може провокувати меланому — один із найнебезпечніших видів раку шкіри. Для безпечної засмаги рекомендується:

засмагати у ранкові години до 10:00

або після 16:00

повністю уникати солярію

Ці прості правила значно знижують ризик ураження шкіри та дозволяють насолоджуватися сонцем без шкоди для здоров’я.

Сучасна онкологія чітко відокремлює міфи від фактів. Найбільший ризик розвитку раку пов’язаний із доведеними факторами: надмірне ультрафіолетове випромінювання, куріння, шкідлива дієта та деякі хронічні захворювання. Міфи про Wi-Fi, косметику чи побутові прилади не мають підстав у науці.

Знання та здоровий глузд — найкращий щит від хибних страхів і паніки. Дотримання простих правил захисту шкіри, збалансоване харчування та регулярні медичні обстеження — це те, що справді допомагає зберегти здоров’я.