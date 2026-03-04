Вода / © Credits

У культурі здорового способу життя тренд на пиття гарячої води вранці набирає популярності. Від китайської медицини до сучасних TikTok-відео — виявляється, що тепла вода робить для вашого шлунка набагато більше, ніж просто втамовує спрагу. Але як саме вона працює та чому варто спробувати цей ритуал, розповіло видання Real Simple.

Оптимізація роботи шлунка

Тепла вода не розпочинає роботу травлення, але створює оптимальні умови для його роботи. Гаряча вода розслабляє гладку мускулатуру шлунково-кишкового тракту, яка дозволяє їжі рухатися легше та швидше.

Полегшення перистальтики

Крім того, тепла вода ніжно стимулює шлунок, а це допомагає активувати роботу кишківника. Менше «заторів» означає менше відчуття здуття та кращу ефективність перетравлення.

Безпечна гідратація для чутливого шлунка

Для людей із чутливим травленням тепла вода — ідеальна, адже вона зволожує організм, але не провокує спазмів або газів, як це може бути з холодними напоями.

Як правильно пити гарячу воду

Час має значення. Пийте воду саме вранці, адже після пробудження кишківник працює активніше, а підвищений рівень кортизолу м’яко запускає процеси травлення Легкі добавки для смаку та користі. Наприклад, трохи лимонного соку додасть м’яку стимуляцію шлунка, а імбир допомагає за нудоти та сприяє швидшому спорожненню шлунка. Чого уникати. Суміші порошків, яблучний оцет або занадто «екзотичні» добавки можуть подразнювати шлунок. Найкраще залишитися на простій гарячій воді з невеликою кількістю лимона чи імбиру.

Пити гарячу воду щодня — це легкий та доступний спосіб підтримати свій травний тракт і загальне самопочуття. Це не чарівний засіб, але саме цей маленький хитрик може покращити ваш настрій, активувати травлення та зробити початок дня «легшим» для вашого тіла.