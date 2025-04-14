Що їсти на ніч, щоб не було набряків: розповіла нутриціологиня Катерина Крупкіна

Що їсти на ніч, щоб не було набряків / © www.credits

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Проте, за словами нутриціологині Катерини Крупкіної, яку нещодавно запросила на інтерв’ю Марічка Падалко для свого YouTube-каналу, важливо не те, коли саме ми їмо, а що обираємо на вечерю. Набряки вранці — це наслідок затримки рідини в організмі, яка найчастіше спричинена вживанням надміру солі, алкоголю, а також нестачею вуглеводів у щоденному раціоні. Так, саме так: вуглеводи не вороги, а союзники, якщо їх правильно вживати.

Вуглеводи — не зло, а необхідність

Багато людей уникають вуглеводів у другій половині дня, вважаючи їх причиною набряків. Насправді все навпаки. Якщо організм тривалий час не отримує достатню кількість вуглеводів, він починає утримувати воду у тканинах, коли ці речовини все ж таки потрапляють у раціон. Це природна реакція: кожен грам глікогену (запасного вуглеводу у печінці та м’язах) «тягне» за собою близько 3–4 мл води. Через це тіло може мати «набрякший» вигляд перші кілька днів після повернення до нормального харчування. Проте вже за тиждень ситуація стабілізується й вода виводиться природним шляхом.

Саме тому важливо не виключати вуглеводи повністю, а обирати якісні, складні вуглеводи — вони засвоюються повільно, не провокують стрибків інсуліну та не викликають затримки води, якщо організм звик до їхнього регулярного надходження.

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Що варто їсти на вечерю, щоб уникнути набряків

Овочі — кабачки, броколі, цвітна капуста, огірки, листова зелень. Вони містять багато води, клітковину та сприяють виведенню зайвої рідини.

Цільнозернові крупи — гречка, булгур, кіноа, бурий рис. Це ідеальне джерело складних вуглеводів.

Бобові — сочевиця, нут, квасоля. Містять білок, клітковину та не викликають затримки рідини, якщо вживати їх помірно.

Пісний білок — варена курка, індичка, риба, яйця чи кисломолочні продукти з низьким вмістом жиру.

Фрукти з низьким вмістом цукру — зелене яблуко, ягоди, груші, ківі. Ідеально підходять як легкий десерт на ніч.

Чого краще уникати перед сном

Солоні продукти — ковбаси, солоні сири, копченості, маринади. Сіль утримує воду в організмі.

Алкоголь — навіть келих вина може спричинити набряки, оскільки алкоголь зневоднює організм і порушує водно-сольовий баланс.

Фастфуд і напівфабрикати — містять багато натрію, трансжирів та консервантів.

Газовані напої — викликають здуття та уповільнюють метаболізм.

Золоте правило: регулярність і баланс

Організм найкраще реагує на сталість. Якщо ви вечеряєте щодня в один і той самий час, зберігаєте баланс білків, жирів та вуглеводів — жодних набряків зранку не буде. Катерина Крупкіна радить не боятися їсти на ніч, якщо обираєте правильні продукти, не зловживаєте сіллю та дотримуєтесь водного режиму.

Правильне харчування ввечері — це не про голод або обмеження. Це про усвідомлений вибір. Якщо включати у вечірній раціон корисні продукти, дбати про водний баланс та уникати шкідливих звичок, набряки перестануть бути вашою проблемою і ви щоранку прокидатиметесь із відчуттям легкості та краси.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК ЇСТИ ТАК, ЩОБ ХУДНУТИ?! Оземпік, дієти-вбивці й ДЕШЕВИЙ РАЦІОН