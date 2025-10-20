Що їсти під час діареї: 9 продуктів, які допоможуть швидше відновитися / © Credits

Діарея — неприємний, але досить поширений стан, який може зіпсувати будь-який день. Коли організм бореться з розладом травлення, важливо не тільки пити достатньо рідини, а й правильно харчуватися. Вибір продуктів може значно прискорити одужання, зменшити дискомфорт та допомогти уникнути зневоднення. Видання Tua Saúde розповіло про 9 найкращих продуктів, які варто включити до раціону під час діареї, а також поради, чого слід уникати та як організувати харчування для швидкого відновлення.

Продукти, які варто включити до раціону

Очищені яблука. Вони містять мало нерозчинної клітковини, а це сповільнює проходження їжі через кишківник. Їжте яблука без шкірки, серцевини та насіння, сирими чи запеченими. Картопля. Варена, печена чи у вигляді пюре, картопля легко засвоюється та не дратує кишківник. Недозрілі банани. Зелені банани багаті розчинною клітковиною, яка допомагає контролювати рухи кишківник та підтримує здорову мікрофлору. Риба. Біле м’ясо риби, наприклад, тріска, хек, морський окунь — низькокалорійне джерело білка, яке не провокує діарею. Інші легкі білки — курка без шкіри, яйця, тофу, нежирний сир. Очищена гуаява. М’якуш без шкірки містить мало нерозчинної клітковини, як і інші фрукти, наприклад, персики, маракуя, лимони, кеш’ю. Білий рис. Низька кількість клітковини робить його ідеальним під час діареї. Також підійдуть білий хліб, тости, біла паста, кукурудзяна каша. Варена морква. Пюре чи шматочками, вона містить пектин, який уповільнює травлення та стабілізує стілець. Інші овочі: цукіні, кабачок, гарбуз, батат, баклажан, зелена квасоля. Кокосова вода. Відновлює рівень калію та натрію, які втрачаються за діареї. Очищені груші. Містять розчинну клітковину та багато води, а це допомагає регулювати стілець та зволожувати організм.

Як починати харчування

Почніть з рідини: бульйони, протерті соки з яблук, груш або персиків, желе, рисова вода, трав’яні чаї (ромашка, гуаява, лавровий лист).

Якщо така дієта переноситься добре, можна переходити до легко засвоюваних продуктів: білий рис, паста, картопля, морква, кабачки, курка, риба.

Також підходять: білий хліб, тости, кукурудзяні або рисові крекери, недозрілі банани, очищені яблука, груші, персики, нежирні сири (рикота, крем-сир).

Чого уникати

Жирна їжа: смажене, олія, жирні соуси, молочні продукти, важкі креми

Цільнозернові продукти: цільнозерновий хліб, овес, макарони

Листові овочі: салат, шпинат, рукола, капуста

Бобові та газоутворювальні овочі: боби, горох, броколі, цвітна капуста

Фрукти зі шкіркою та горіхи

Оброблені продукти та солодощі: газовані напої, кетчуп, морозиво, печиво

Напої з кофеїном та фруктові смузі (через високий вміст фруктози)

План харчування на 3 дні

Сніданок : рисова вода чи розведене яблучне пюре

Обід : варена картопля чи морква з невеликою порцією вареної риби

Полудень : недозрілий банан або очищена груша

Вечеря: білий рис з куркою, теплий трав’яний чай

Цей план орієнтовний. Обов’язково зверніться до лікаря, якщо симптоми тривають більше 3 днів або з’являються ознаки зневоднення.

Домашні засоби

Чай з ромашки, лаврового листа та гуаяви

Кокосова вода

Супи та пюре з моркви

Рисова вода

Домашній сольовий розчин

Коли потрібна медична допомога

Діарея триває понад 1 тиждень

Ознаки зневоднення: сухість у роті, слабкість, зменшення кількості сечі

Інтенсивний біль у животі

Темний чи кров’яний стілець

У дітей та літніх людей діарея може бути особливо небезпечною, звертайтеся до лікаря, якщо триває понад 3 дні.