Щоденна кава: як улюблений напій впливає на стрес / © Credits

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Ранкова кава для багатьох — незмінний ритуал, без якого важко уявити початок дня. Проте її переваги не обмежуються бадьорістю, бо як пише видання Real Simple, нове дослідження пов’язує помірне споживання кави зі зниженням ймовірності стресу та розладів настрою.

Корисна кількість кави

Дослідження, опубліковане в Journal of Affective Disorders, ґрунтувалося на даних британського біобанку, який містить інформацію про здоров’я та спосіб життя майже 500 тисяч людей. Аналіз показав, що люди, які пили каву у помірних кількостях, рідше мали стрес і проблеми з настроєм, ніж ті, хто взагалі не вживав цього напою.

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Оптимальною кількістю дослідники називають 2 чашки на день, максимум — 3. Надмірне споживання кави може мати протилежний ефект, а саме, прискорювати серцебиття, посилювати тривожність і збудження, а також заважати засинанню. Усе це здатне негативно впливати на настрій і рівень стресу.

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Зверніть увагу, що у дослідженні стандартна чашка — це приблизно 240 мл напою. Тож велика кава з улюбленої кав’ярні може містити стільки ж, скільки дві чи навіть більше стандартних порцій.

Декаф

Позитивний зв’язок із психічним самопочуттям спостерігався і у тих, хто пив каву без кофеїну. Це вказує, що справа може бути не лише в бадьорливому ефекті кофеїну.

У людей, які пили каву — як звичайну, так і без кофеїну, — відрізнявся склад кишкового мікробіому. Крім того, вони мали нижчі показники стресу, депресивних симптомів та імпульсивності порівняно з тими, хто не вживав кави взагалі

Тож можна зробити висновок, що 2 чашки кави на день можуть бути не лише приємним ранковим ритуалом, а й частиною способу життя, яке покращує емоційне самопочуття. Проте важливо пам’ятати, що дослідження вказують на зв’язок, а не доводять, що саме кава знижує стрес.

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