Щоденна післяобідня звичка для жінок 50+, яка може змінити здоров’я на краще

У такі моменти здається, що вам потрібен складний план і дорогі методи підтримки здоров’я. Насправді ж за словами видання EatingWell, достатньо однієї простої звички, а саме, щоденної прогулянки після обіду. Коротка 15–20-хвилинна прогулянка після обіду підтримує серце, стабілізує рівень цукру у крові, підвищує енергію та зміцнює кістки.

Робота серця. Прогулянка після обіду — одна з найпростіших і водночас найефективніших звичок для здоров’я серця. Фізична активність допомагає знизити тиск та підвищити «корисний» холестерин HDL, а це підтримує довгострокове серцево-судинне здоров’я.

Контроль цукру у крові. Менопауза та вік після 50 підвищують ризик діабету II типу. Прогулянка після їжі допомагає швидше переробляти цукор у м’язах, стабілізувати рівень глюкози та запобігти післяобідній втраті енергії.

Більше енергії. Важливий час доби — після обіду, прогулянка у цей період прогулянка перериває сидячий режим, підтримує гормональний ритм і додає природної енергії під час спаду активності.

Зміцнення кісток. Ходьба — легке навантаження на кістки, яке зменшує ризик остеопорозу. Жінки, які регулярно ходять, мають міцніші кістки порівняно з менш активними.

Скільки потрібно ходити

Не менше 150 хв помірної аеробної активності на тиждень або 75 хв інтенсивної. Якщо розбити щоденні прогулянки, виходить приблизно 20 хв на день. Це ідеально для обідньої перерви чи вечірньої прогулянки після роботи.

Як зробити прогулянку регулярною

Правильне взуття: зручні кросівки роблять ходьбу приємною та безпечною.

Спільна активність: прогулянка з подругою чи домашнім улюбленцем мотивує не пропускати тренування.

Розваги : подкаст, аудіокнига чи музика роблять прогулянку цікавою.

Зміна маршруту: нові вулиці чи парки додають різноманітності та настрою.

Інші корисні звички

Білок : щоб мінімізувати втрату м’язової маси, споживайте 1–1,2 г білка на кг ваги на день.

Клітковина : фрукти, овочі, цільнозернові та бобові допомагають травленню та підтримують серце.

Якісний сон: оптимізуйте простір для сну та дотримуйтеся ритуалів для розслаблення, особливо під час менопаузи.

Стрес-контроль: глибоке дихання, йога та майндфулнес допомагають зберігати емоційний баланс.

Життя після 50 років може бути активним, енергійним і здоровим, для цього не обов’язково шукати складні методи. Щоденна коротка прогулянка після обіду — проста, безпечна та надзвичайно ефективна звичка, яка підтримує серце, стабілізує цукор у крові, додає енергії та зміцнює кістки.