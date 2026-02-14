Шоколад, який омолоджує / © Associated Press

Реклама

Ми звикли чути, що темний шоколад «корисніший» за молочний, проте тепер наука додає ще один вагомий аргумент на його користь. Дослідження, опубліковане у науковому журналі Aging-US, виявило, що темний шоколад може впливати на сповільнення біологічного старіння, все завдяки речовині під назвою теобромін, про це розповіло видання Real Simple.

Той самий шоколад, який ми дозволяємо собі до кави чи після важкого дня, може зберігати нашу молодість. Тож розбирімося, що саме з’ясували вчені та чому це важливо.

Що таке теобромін і його важливість

Теобромін — це природна сполука, яка міститься у какао-бобах, а отже й у темному шоколаді. Він належить до тієї ж групи речовин, що й кофеїн, але діє м’якше, без різкого збудження, зате з тривалішим ефектом. Саме теобромін, за результатами нового дослідження, виявився пов’язаним із:

Реклама

довшою тривалістю життя

«молодшими» епігенетичними маркерами

повільнішими темпами старіння організму

Про що говорить дослідження

У дослідженні взяли участь 509 жінок-близнючок, як однояйцевих, так і двояйцевих. Науковці аналізували їхній раціон, метаболічні показники та так званий епігенетичний вік — показник того, як швидко старіє організм на клітинному рівні. Вчені зосередилися на шести метаболітах, які містяться у какао та каві, серед них:

теобромін

кофеїн

параксантин

7-метилксантин

теанін

Результат виявився несподіваним, адже теобромін мав найсильніший зв’язок із здоровим старінням, значно випереджаючи «кавові» сполуки на кшталт кофеїну.

Епігенетичне старіння

Епігенетика вивчає те, як наші гени «вмикаються» та «вимикаються» під впливом способу життя, харчування, стресу та звичок. Саме ці процеси визначають не лише наш паспортний вік, а й те, як ми насправді старіємо. Сучасні так звані епігенетичні годинники дозволяють оцінити:

темп старіння

ризики вікових захворювань

навіть потенційну тривалість життя

Згідно з дослідженням, люди з вищим рівнем теоброміну мали сприятливіші показники за цими «годинниками».

Реклама

Потенційні бонуси

Попередні наукові дані показують, що теобромін може:

підтримувати роботу мозку та когнітивні функції

позитивно впливати на серце та судини

допомагати регулювати артеріальний тиск

сприяти здоров’ю кишківника

підсилювати дію флаванолів — рослинних антиоксидантів, яких багато у какао

Цікаво й те, що деякі дослідження припускають, що курці можуть покращити свій епігенетичний вік, якщо відмовляться від куріння та збільшать споживання продуктів із теоброміном.

«Корисна» кількість шоколаду

Важливе застереження, що мова йде саме про темний шоколад з високим вмістом какао (70% і більше). Це не означає, що потрібно їсти плитку щодня. Експерти з харчування наголошують, що помірність тут ключова, 1–2 невеликі шматочки якісного темного шоколаду на день — цілком достатньо, а користь проявляється як частина загального здорового способу життя.

Темний шоколад більше не просто «дозволена слабкість». Нові наукові дані свідчать, що завдяки теоброміну він може стати частиною стратегії уповільнення старіння поряд зі збалансованим харчуванням, рухом і турботою про себе.

Реклама

Звісно, це не чарівна пігулка від старіння, проте приємно знати, що маленький шоколадний ритуал може працювати не лише на настрій, а й на здоров’я та довголіття. Іноді наука справді знає, як зробити наше життя солодшим у всіх його проявах.