Шовк, бавовна, шерсть, бамбук або віскоза: які тканини найкращі для чутливої ​​шкіри

Одяг / © Credits

Реклама

Люди з чутливою шкірою, хочуть бути більш усвідомленими, з чого зроблений їхній одяг, щоб робити закупи відповідальніше та екологічніше, а також носити речі, які не подразнюють шкіру.

Отже, яка тканина найкраще підходить для чутливої ​​шкіри, розповідає Нealthline.

Чому шкіра чутлива до певних тканин

Подразнення шкіри від тканин зазвичай виникає, коли тканина викликає тертя або подразнення текстури, або коли вона затримує тепло.

Реклама

Іноді це пов’язано з пральним порошком або пом’якшувачем тканини, що використовується. В останньому випадку використовуйте негіпоалергенний мийний засіб без ароматизаторів.

Але, найімовірніше, подразнення викликає сама тканина (або хімічні речовини, якими вона оброблена). Деякий одяг (навіть дитячий) обробляється формальдегідом, відомим канцерогеном, щоб запобігти утворенню складок.

Навіть «екологічні» тканини можуть оброблятися такими хімічними речовинами.

Періть перед тим, як носити

Деякі люди відчувають подразнення після носіння нового одягу, якщо вони його ще не прали.

Реклама

Враховуючи бруд і пил від зберігання та численні хімічні речовини, що використовуються під час виробництва текстилю, безумовно, не завадить випрати новий одяг перед тим, як його носити. Особливо, якщо ви знаєте, що у вас чутлива шкіра.

А ще є надто дратівливі грубі шви, застібки, подряпані етикетки або розпущені нитки.

Також можливо мати алергію на поліестер, наприклад.

Якщо у вас є захворювання шкіри, таке як екзема або псоріаз, ви, ймовірно, знаєте, що певні текстури просто неприйнятні.

Реклама

Багато людей з екземою вважають, що вовна та синтетичні матеріали, такі як поліестер та нейлон, викликають перегрівання, пітливість, натирання та подразнення.

Натуральні тканини

Натуральні тканини, за винятком вовни, зазвичай найкраще підходять для чутливої ​​шкіри. Ці тканини виготовлені з волокон, які зазвичай зменшують тертя та перегрів — поширені причини подразнення шкіри. Тканини рослинного походження також мають природні антистатичні властивості.

Одяг з органічної бавовни — це ідеальний вибір для людей із чутливою шкірою.

З рослин виготовляють:

Реклама

Бавовну: бавовна, отримана з бавовняних рослин, використовується для виготовлення широкого спектру дихального одягу та спідньої білизни, від вашої повсякденної футболки до джинсової тканини, полотна, рушників та постільної білизни.

Льон: виготовлений з екологічно чистих рослин, він використовується для виготовлення льону, легкої, міцної та охолоджувальної тканини. Він міцніший за бавовну та гіпоалергенний.

Коноплі: виготовлена ​​з довгих стеблових волокон рослини Cannabis sativa, тканина з конопель є міцною, повітропроникною, антимікробною та вологовідвідною. Її часто змішують з іншими волокнами, щоб зробити менш жорсткою, хоча вона пом’якшується з кожним пранням.

За участю тварин виготовляють:

Шовк: шовкопряди виділяють тонкі нитки для створення своїх коконів, і саме ці нитки потім тчуть у дуже м’яку та гладку тканину, яка називається шовком.

Вовна: овеча вовна є чудовим ізолятором навіть у вологому стані, є антибактеріальною, природним чином відводить вологу та чудово підходить для зимових светрів, шапок та туристичних шкарпеток. Але вона може свербіти у людей з чутливою шкірою. Тонка мериносова вовна набагато м’якша і може бути переносимою більшою кількістю людей.

Кашемір: виготовлений з м’якого пухового підшерстя кашемірських та пашмінських кіз у Центральній Азії, це надзвичайно м’який, гладкий (не свербить), легкий та дуже теплий матеріал. Він, що не дивно, дорожчий.

А як щодо бамбукової тканини

Поширеною помилковою думкою є те, що бамбуковий одяг та простирадла повністю натуральні; вони майже завжди напівсинтетичні. Його виготовляють шляхом розчинення целюлози рослини бамбука в хімічних речовинах для створення волоконних ниток.

В результаті виходить м’яка, дихальна тканина, яка називається бамбуковою віскозою, але вона хімічно оброблена.

Незважаючи на процес виробництва, її часто рекомендують людям з чутливою шкірою або дерматитом через її повітропроникність, м’якість, вологопоглинання та швидковисихальні властивості.

Реклама

Синтетичні тканини

Синтетичні тканини виготовляються з штучних волокон, зазвичай отриманих з хімічних речовин на основі нафти (викопного палива). По суті, вони виготовлені з пластику та не є біорозкладними.

Багато з них міцні, швидко сохнуть, прості у догляді та мають низьку вартість. Але деякі з них також можуть спричиняти тертя, затримувати тепло та бути менш повітропроникними, що не підходить для чутливої ​​шкіри.

Деякі синтетичні волокна, такі як поліпропілен, який популярний у сфері активного відпочинку та фізичних вправ, такий одяг може утримувати запахи через накопичення бактерій.

До поширених синтетичних волокон належать:

Реклама

поліестер

нейлон

віскоза

акрил

спандекс (лайкра або еластан)

поліпропілен

фліс

оксамит.

Майте на увазі, що більшість одягу є сумішшю певних речовин. Одяг, який складається щонайменше на 50% з бавовни, набагато краще відчувається на вашій шкірі. 100% бавовна також може бути гарною, але пам’ятайте, що чим більше бавовни в ній, тим більше шансів, що вона сяде.

Що врахувати, якщо у вас є захворювання шкіри

Людям, які живуть з екземою або псоріазом, слід врахувати, наскільки добре одяг витримує залишки кремів та мазей та часте прання.

Бавовна часто є найрекомендованішою тканиною для людей з екземою, оскільки вона м’яка, прохолодна, добре вбирає піт, легко переться та дозволяє шкірі дихати.

Шовк також є хорошим регулятором температури тіла, він м’який і повітропроникний.

Реклама

Чи варто купувати одяг з органічної бавовни

Сертифікована органічна бавовна є більш екологічною та стійкою, ніж звичайна, оскільки вона не містить пестицидів, гербіцидів, добрив та генетично модифікованих культур.

Через це вона також може бути ніжнішою для шкіри, але може коштувати дорожче, ніж звичайна бавовна, тому робіть те, що найкраще відповідає вашому бюджету.

А як щодо переробленої бавовни

Перероблена бавовна чудово підходить для довкілля, але процес подрібнення скорочує волокна, роблячи її трохи слабшою та менш м’якою. Зазвичай її змішують з іншими волокнами для збільшення міцності та часто використовують у джинсовій тканині, оббивці та домашньому текстилі.

Які тканини найкраще пропускають повітря

Бавовна, льон, шовк або бамбук найкраще пропускають повітря, це найкращі тканини для одягу та постільної білизни.

Реклама

Яких тканин слід уникати, якщо у вас сенсорна чутливість

Тим, хто має сенсорну чутливість, краще уникати грубих або жорстких матеріалів, таких як певні види деніму, вельвет, тюль та вовна. Також уникайте грубих або нерівних подолів, важких синтетичних сумішей, прикрас, таких як блискітки, мереживо або блискітки, та сильно оброблених тканин.

Бирки — ще одна причина подразнення, тому купуйте одяг без бирок або той, з якого легко зняти бирки та етикетки.

Щойно ви дізнаєтеся, які тканини підходять для чутливої ​​шкіри, ви можете звернути увагу на етикетки та вирішити, на які предмети одягу ви насправді хочете витратити свої гроші.

Одяг, який торкається нашої шкіри, зрештою, досить індивідуальний. Тож проведіть дослідження, протестуйте певні суміші та зверніть увагу на те, які з них подобаються вашій шкірі. Не соромтеся звертатися до дерматолога, щоб обговорити найкращу тканину для будь-яких конкретних проблем зі шкірою, які у вас можуть бути.

Реклама

Новини партнерів