Шпинат: цікаві факти та користь для здоровʼя

Шпинат — універсальний продукт, який можна зустріти майже на кожній кухні. Його варто тримати під рукою у свіжому вигляді чи у морозильній камері, адже цей зелений листовий овоч є справжньою скарбницею корисних речовин.
Видання realsimple розповіло, що завдяки м’якому, злегка землистому смаку шпинат легко адаптується до будь-якої страви: від смузі до ситних запіканок. І найважливіше — шпинат має безліч корисних властивостей для вашого здоров’я.
Харчова цінність шпинату
Шпинат містить багато важливих вітамінів та мінералів. У 1 склянці цього зеленого листя ви знайдете: білок, клітковину, кальцій, залізо, магній, калій, натрій тощо. Також у шпинаті містяться антиоксиданти, які роблять його незамінним у боротьбі з хронічними захворюваннями.
Користь
- Бореться з хронічними захворюваннями. Шпинат багатий на антиоксиданти, зокрема лютеїн, бета-каротин та вітамін С. Ці речовини захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами, запобігаючи розвитку серйозних хвороб, як-от рак, діабет II типу та серцеві захворювання.
- Регулює артеріальний тиск. Калій у шпинаті допомагає розслабляти кровоносні судини та знижує тиск. Магній та фолієва кислота, які також входять до складу шпинату, сприяють утворенню оксиду азоту — природного засобу для зниження тиску.
- Покращує здоров’я мозку. Щоденне вживання шпинату може сповільнити вікове погіршення когнітивних функцій завдяки високому вмісту лютеїну, фолієвої кислоти та вітаміну К. Ці речовини знижують запалення та окислювальний стрес у мозку.
- Покращує кров. Залізо у шпинаті допомагає виробляти гемоглобін, а це транспортує кисень до тканин організму. Для кращого засвоєння заліза комбінуйте шпинат із продуктами, багатими вітаміном С, такими як лимонний сік чи болгарський перець.
- Покращує травлення. Нерозчинна клітковина, яку містить шпинат, підтримує здоров’я кишківника, сприяє регулярному травленню та зменшує ризик закрепів.
- Покращує зір. Антиоксиданти лютеїн та зеаксантин у шпинаті захищають очі від вікових змін, таких як катаракта та дегенерація жовтої плями.
- Очищує шкіру. Вітаміни А і С у шпинаті допомагають боротися з акне, сприяють регенерації клітин шкіри та роблять її більш осяяною.
- Зміцнює волосся. Шпинат містить залізо, вітамін А і С, які сприяють росту здорового волосся, запобігають його ламкості та забезпечують зволоження шкіри голови.
- Полегшує симптоми астми. Магній та антиоксиданти в шпинаті допомагають розслабити дихальні шляхи та зменшити частоту нападів астми.
- Зміцнює кістки. Кальцій, магній і вітамін К у шпинаті сприяють здоров’ю кісток та знижують ризик переломів.
Як включити шпинат у раціон
Шпинат — універсальний інгредієнт, який можна додати до багатьох страв. Наприклад:
- Омлети та шакшука
- Салати
- Зелені смузі
- Лазанья та паста зі шпинатом
- Тушковані страви та запіканки
Сирий чи оброблений шпинат
Сирий шпинат зберігає більше вітаміну С і калію, тоді як оброблений стає багатшим на магній і бета-каротин. Тож вибір залежить від потреб та страви, яку ви готуєте.
Шпинат — це не просто зелений лист, а справжнє джерело здоров’я, яке варто включити до вашого щоденного меню.
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