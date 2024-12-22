Шпинат: цікаві факти та користь для здоровʼя

Шпинат — універсальний продукт, який можна зустріти майже на кожній кухні. Його варто тримати під рукою у свіжому вигляді чи у морозильній камері, адже цей зелений листовий овоч є справжньою скарбницею корисних речовин.

Видання realsimple розповіло, що завдяки м’якому, злегка землистому смаку шпинат легко адаптується до будь-якої страви: від смузі до ситних запіканок. І найважливіше — шпинат має безліч корисних властивостей для вашого здоров’я.

Харчова цінність шпинату

Шпинат містить багато важливих вітамінів та мінералів. У 1 склянці цього зеленого листя ви знайдете: білок, клітковину, кальцій, залізо, магній, калій, натрій тощо. Також у шпинаті містяться антиоксиданти, які роблять його незамінним у боротьбі з хронічними захворюваннями.

Користь

Бореться з хронічними захворюваннями . Шпинат багатий на антиоксиданти, зокрема лютеїн, бета-каротин та вітамін С. Ці речовини захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами, запобігаючи розвитку серйозних хвороб, як-от рак, діабет II типу та серцеві захворювання.

. Шпинат багатий на антиоксиданти, зокрема лютеїн, бета-каротин та вітамін С. Ці речовини захищають клітини організму від пошкодження вільними радикалами, запобігаючи розвитку серйозних хвороб, як-от рак, діабет II типу та серцеві захворювання. Регулює артеріальний тиск . Калій у шпинаті допомагає розслабляти кровоносні судини та знижує тиск. Магній та фолієва кислота, які також входять до складу шпинату, сприяють утворенню оксиду азоту — природного засобу для зниження тиску.

. Калій у шпинаті допомагає розслабляти кровоносні судини та знижує тиск. Магній та фолієва кислота, які також входять до складу шпинату, сприяють утворенню оксиду азоту — природного засобу для зниження тиску. Покращує здоров’я мозку . Щоденне вживання шпинату може сповільнити вікове погіршення когнітивних функцій завдяки високому вмісту лютеїну, фолієвої кислоти та вітаміну К. Ці речовини знижують запалення та окислювальний стрес у мозку.

. Щоденне вживання шпинату може сповільнити вікове погіршення когнітивних функцій завдяки високому вмісту лютеїну, фолієвої кислоти та вітаміну К. Ці речовини знижують запалення та окислювальний стрес у мозку. Покращує кров . Залізо у шпинаті допомагає виробляти гемоглобін, а це транспортує кисень до тканин організму. Для кращого засвоєння заліза комбінуйте шпинат із продуктами, багатими вітаміном С, такими як лимонний сік чи болгарський перець.

. Залізо у шпинаті допомагає виробляти гемоглобін, а це транспортує кисень до тканин організму. Для кращого засвоєння заліза комбінуйте шпинат із продуктами, багатими вітаміном С, такими як лимонний сік чи болгарський перець. Покращує травлення . Нерозчинна клітковина, яку містить шпинат, підтримує здоров’я кишківника, сприяє регулярному травленню та зменшує ризик закрепів.

. Нерозчинна клітковина, яку містить шпинат, підтримує здоров’я кишківника, сприяє регулярному травленню та зменшує ризик закрепів. Покращує зір . Антиоксиданти лютеїн та зеаксантин у шпинаті захищають очі від вікових змін, таких як катаракта та дегенерація жовтої плями.

. Антиоксиданти лютеїн та зеаксантин у шпинаті захищають очі від вікових змін, таких як катаракта та дегенерація жовтої плями. Очищує шкіру . Вітаміни А і С у шпинаті допомагають боротися з акне, сприяють регенерації клітин шкіри та роблять її більш осяяною.

. Вітаміни А і С у шпинаті допомагають боротися з акне, сприяють регенерації клітин шкіри та роблять її більш осяяною. Зміцнює волосся . Шпинат містить залізо, вітамін А і С, які сприяють росту здорового волосся, запобігають його ламкості та забезпечують зволоження шкіри голови.

. Шпинат містить залізо, вітамін А і С, які сприяють росту здорового волосся, запобігають його ламкості та забезпечують зволоження шкіри голови. Полегшує симптоми астми . Магній та антиоксиданти в шпинаті допомагають розслабити дихальні шляхи та зменшити частоту нападів астми.

. Магній та антиоксиданти в шпинаті допомагають розслабити дихальні шляхи та зменшити частоту нападів астми. Зміцнює кістки. Кальцій, магній і вітамін К у шпинаті сприяють здоров’ю кісток та знижують ризик переломів.

Як включити шпинат у раціон

Шпинат — універсальний інгредієнт, який можна додати до багатьох страв. Наприклад:

Омлети та шакшука

Салати

Зелені смузі

Лазанья та паста зі шпинатом

Тушковані страви та запіканки

Сирий чи оброблений шпинат

Сирий шпинат зберігає більше вітаміну С і калію, тоді як оброблений стає багатшим на магній і бета-каротин. Тож вибір залежить від потреб та страви, яку ви готуєте.

Шпинат — це не просто зелений лист, а справжнє джерело здоров’я, яке варто включити до вашого щоденного меню.

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