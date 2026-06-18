Сіль під ногами перед сном / © Credits

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Ще вчора ми робили масаж гуаша та практикували цифровий детокс, а сьогодні соцмережі пропонують новий спосіб турботи про себе — стояти босоніж на шарі англійської солі перед сном. Про це розповіло видання New Yourk Post.

Саме цей ритуал останнім часом активно набирає популярності в TikTok. Блогерка Tammy Weatherhead переконує своїх підписників, що ті, хто не стоїть на солі перед сном, багато втрачають. У відео вона висипає англійську сіль (Епсома) на деко, стає на неї босими ногами та повільно переступає з ноги на ногу.

За її словами, така практика не лише відлущує шкіру стоп, а й допомагає зменшити запалення, знизити рівень кортизолу, підвищити серотонін і перевести нервову систему у режим відпочинку. Іншими словами — підготувати організм до якісного сну.

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Не дивно, що тренд швидко знайшов своїх прихильників. Одні користувачі соцмереж стверджують, що щоденне «заземлення» на солі допомагає боротися з тривожністю, інші називають його давньою енергетичною практикою очищення, яка буквально «перезавантажує» організм.

Думка лікарів

Доктор Йошуа Кінонес не радить буквально сприймати цю інформацію. За його словами, наразі немає жодних переконливих наукових доказів того, що стояння на англійській солі здатне підвищувати рівень серотоніну чи знижувати рівень кортизолу.

Втім, певна користь від процедури все ж існує. Сіль справді може працювати як м’який ексфоліант для стоп, допомагати видаляти ороговілі клітини шкіри. Крім того, сам процес може бути приємним і заспокійливим. Відчуття під ногами можуть сприяти розслабленню, усвідомленості та допомагати людині заспокоїтися перед сном. Але цей ефект пов’язаний швидше із самим ритуалом, ніж із будь-якою хімічною реакцією в організмі.

Однак така практика підходить не всім. Людям із порізами, тріщинами, відкритими ранами на стопах, діабетичною стопою чи нейропатією варто уникати подібних експериментів, оскільки вони можуть викликати подразнення та дискомфорт.

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Обіцянка «перезапуску нервової системи» перебільшена

Лікарка-сомнологиня Саема Тахір ставиться до тренду ще скептичніше. За її словами, твердження про те, що стояння на солі заспокоює нервову систему, не мають наукового підтвердження. Ба більше, може виникнути протилежний ефект від надлишкового впливу солі на організм, як-от підвищення частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та рівня кортизолу.

Психіатриня Бонні Мітчелл також вважає, що заяви про вплив на «хімію мозку» сильно перебільшені.

Вона нагадує, що серотонін виробляється переважно у кишківнику та головному мозку, а рівень кортизолу регулюється наднирниками. Жодних клінічних доказів того, що тиск сухих кристалів солі на стопи може змусити організм змінити вироблення цих речовин, не існує. Якщо ж рівень стресу після такого ритуалу справді знижується, то причина полягає у загальній реакції розслаблення, а не в особливих властивостях солі.

Причина популярності методу

Попри відсутність наукових доказів щодо гормонального ефекту, експерти визнають, що сама ідея має певний сенс. На стопах розташована велика кількість нервових закінчень. Коли ми відчуваємо незвичну текстуру під ногами, увага природно перемикається на тілесні відчуття. Саме тому подібні практики часто використовують як техніки заземлення та усвідомленості.

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Коли ми зосереджуємося на відчуттях у стопах, то відволікаємося від нав’язливих думок і тривожності, а нервова система поступово переходить із режиму «бий або тікай» у спокійніший стан «відпочивай та перетравлюй».

Проте для цього зовсім не обов’язково використовувати сіль. Схожий ефект можна отримати, коли ви гуляєте босоніж по траві, камінцях або виконуєте вправи на глибоке дихання перед сном.

Стояння на солі перед сном навряд чи здатне магічним чином змінити рівень серотоніну чи кортизолу. Проте як невеликий вечірній ритуал, який допомагає сповільнитися, перемикнути увагу на тіло та налаштуватися на відпочинок, ця практика може бути цілком приємною.

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