Сильна магнітна буря: прогноз сонячної активності на три дні – 1-3 грудня

Сьогодні та завтра очікується висока геомагнітна активність.

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 1-3 грудня 2023 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніше буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 1 грудня, очікується потужна магнітна буря з К-індексом 7 – червоний рівень, яка вже в суботу – 2 грудня – знизиться до індексу 5, але залишатиметься досить сильною.

Натомість у неділю – 3 грудня – магнітосфера прийде у норму, а рівень сонячної активності впаде до зеленого рівня з К-індексом 2.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи можуть спалахи на Сонці та магнітні бурі впливати на здоров'я людини.

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