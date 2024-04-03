Сильні магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 4-6 квітня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 4-6 квітня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

4 та 5 квітня очікується потужна магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття людей. 6 квітня сонячна активність, ймовірно, знизиться до К-індексу 3 (зелений рівень), що відповідає мінімальному геомагнітному хвилюванню.

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