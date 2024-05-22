Симптоми підвищеного тестостерону у жінок: розповідає ендокринологиня

Коли чуєш слово «тестостерон», в першу чергу воно асоціюється з чоловіком. Проте тестостерон є найважливішим статевим гормоном і для жінок, адже саме із тестостерону синтезуються естрогени.

Як і для будь-якого гормону, рівень тестостерону повинен перебувати в межах норми. Високий рівень – це погано та низький рівень – це теж погано. З тестостерону синтезується естрадіол - так званий, жіночий гормон.

За синтез тестостерону відповідає лютеїнезуючий гормон. Під його впливом відбувається вироблення тестостерону в текальних клітинах фолікулів. І лише після цього тестостерон вступає у стадію свого перетворення на естрогени під дією ферменту ароматази. Без достатньої кількості тестостерону у жінки буде низьке лібідо, слабкість та втома.

Ендокринологиня Євгенія Рогальська розповіла ж про симптоми підвищеного тестостерону у жінок:

Жінка стає схожа на чоловіка. Якщо тестостерон підвищено, в неї з’являється волосся там, де його не має бути, або не в такій кількості. Наприклад ореоли грудей, обличчя, підборіддя, з’являються темні вусики, волосся на білій лінії живота, а можливо навіть на стегнах.

Випадіння волосся на голові, за типом андрогенетичної алопеції. Починається все з прорідження проділу посередині – це називається “Синдромом опадаючої ялинки”, коли волосся потихеньку зсередини починає випадати.

Акне, висипання на шкірі, на спині, на обличчі. Можлива підвищена жирність шкіри.

Порушення менструального циклу, важко завагітніти, зростає частота викиднів та завмерлої вагітності.

Роздратованість, напади агресії, поганий настрій.

Причинами підвищеного рівня тестостерону можуть бути:

Високий рівень лютеїнезуючого гормону;

Порушення роботи наднирників;

Порушення роботи білка глобуліну.

Якщо ви відчуваєте декілька подібних симптомів, краще звернутися до доказового лікаря і здати необхідні аналізи, можливо, пройти УЗД.

До речі, нещодавно ми писали про "Лібідо та гормони – який зв’язок: розповідає ендокринологиня"

Читайте також: