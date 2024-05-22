Симптоми підвищеного тестостерону у жінок: розповідає ендокринологиня

Коли чуєш слово «тестостерон», в першу чергу воно асоціюється з чоловіком. Проте тестостерон є найважливішим статевим гормоном і для жінок, адже саме із тестостерону синтезуються естрогени.
Як і для будь-якого гормону, рівень тестостерону повинен перебувати в межах норми. Високий рівень – це погано та низький рівень – це теж погано. З тестостерону синтезується естрадіол - так званий, жіночий гормон.
За синтез тестостерону відповідає лютеїнезуючий гормон. Під його впливом відбувається вироблення тестостерону в текальних клітинах фолікулів. І лише після цього тестостерон вступає у стадію свого перетворення на естрогени під дією ферменту ароматази. Без достатньої кількості тестостерону у жінки буде низьке лібідо, слабкість та втома.
Ендокринологиня Євгенія Рогальська розповіла ж про симптоми підвищеного тестостерону у жінок:
- Жінка стає схожа на чоловіка. Якщо тестостерон підвищено, в неї з’являється волосся там, де його не має бути, або не в такій кількості. Наприклад ореоли грудей, обличчя, підборіддя, з’являються темні вусики, волосся на білій лінії живота, а можливо навіть на стегнах.
- Випадіння волосся на голові, за типом андрогенетичної алопеції. Починається все з прорідження проділу посередині – це називається “Синдромом опадаючої ялинки”, коли волосся потихеньку зсередини починає випадати.
- Акне, висипання на шкірі, на спині, на обличчі. Можлива підвищена жирність шкіри.
- Порушення менструального циклу, важко завагітніти, зростає частота викиднів та завмерлої вагітності.
- Роздратованість, напади агресії, поганий настрій.
Причинами підвищеного рівня тестостерону можуть бути:
- Високий рівень лютеїнезуючого гормону;
- Порушення роботи наднирників;
- Порушення роботи білка глобуліну.
@ukrainian_earn Повне відео на ютуб каналі «Okay Eva» #жінка #здоровья #okayeva ♬ оригінальний звук - Українці Заробляють
Якщо ви відчуваєте декілька подібних симптомів, краще звернутися до доказового лікаря і здати необхідні аналізи, можливо, пройти УЗД.
До речі, нещодавно ми писали про "Лібідо та гормони – який зв’язок: розповідає ендокринологиня"
Читайте також: