Схуднення після 40 років та корисні вправи проти старіння вашого мозку: дієві поради

Схуднення після 40 років та корисні вправи проти старіння вашого мозку / © Credits

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У повсякденній метушні ми часто забуваємо, що наше тіло і мозок — як дві частини однієї системи. І догляд за собою має бути комплексним: не лише струнка фігура, а й ясність думок — ось справжня молодість. Нутриціологиня Катерина Крупкіна у розмові з телеведучою Марічкою Падалко спеціально для її YouTube-каналу дала чіткі, прості та дієві поради, як підтримувати форму після сорока років і не втрачати гостроти розуму.

Чому з роками схуднення дається важче

Катерина пояснює, що це не міф і не вигадка. Схуднення справді ускладнюється з віком і цьому є кілька фізіологічних причин.

Зменшення м'язової маси. М’язи — головні «пожирачі» калорій навіть у стані спокою. З віком їх стає менше і організм потребує менше енергії. Якщо не зменшити калорійність раціону або не підтримувати м’язовий тонус, вага зростатиме.

Гормональні зміни. Рівень естрогену та тестостерону знижується, а це уповільнює обмін речовин. Ці гормони беруть участь у регуляції метаболізму та підтриманні м’язової маси.

Менше руху. З віком жінки стають менш активними, а гіподинамія напряму пов’язана з уповільненням енергетичного обміну.

Як схуднути після 40 років: ключові поради

Силові навантаження. Не обов’язково працювати з важкими гантелями. Достатньо регулярно виконувати вправи з власною вагою, розтяжку, йогу чи пілатес. Це зберігає м’язи активними.

Кардіо-навантаження. Швидка хода — ідеальна форма активності. Ходіть щодня по 8–12 тис. кроків і це вже буде значним внеском у здоров’я.

Збалансоване харчування. Зменшити кількість простих вуглеводів (солодощі, випічка), збільшити білок (риба, яйця, бобові), складні вуглеводи (крупи, овочі) та корисні жири (оливкова олія, горіхи).

Контроль за сном. Люди, які недосипають, мають порушений гормональний баланс: підвищується грелін (гормон голоду) та знижується лептин (гормон насичення). У результаті — постійне відчуття голоду та переїдання.

Старіння мозку: чи можна його зупинити

Катерина відверто зізнається, що більше за фізичне старіння її лякає втрата когнітивних здібностей. Хвороба Альцгеймера, деменція, провали у пам’яті — страшні реалії, з якими стикаються мільйони літніх людей. Але наука доводить: процес старіння мозку можна сповільнити.

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Правильне харчування. Суперфуди для мозку:

Ягоди — багаті на антиоксиданти, які борються зі старінням клітин. Листова зелень — джерело вітамінів групи B та фолієвої кислоти. Омега-3 жирні кислоти — містяться у жирній рибі, морській капусті, волоських горіхах. Цільнозернові продукти — забезпечують стабільний рівень глюкози, необхідний для роботи мозку.

Рух і фізична активність.

Робота руками. Дрібна моторика — в’язання, малювання, ліплення, навіть прибирання — стимулює нейропластичність.

Ментальна активність. Читайте, вчіть мови, грайте у логічні ігри — все це підтримує пам’ять і концентрацію.

Повноцінний сон. Саме під час сну мозок очищується від токсинів і обробляє отриману інформацію. Недосипання призводить до «засмічення» нейронних зв’язків.

Після 40 років жінка вступає у новий, мудрий та глибокий етап життя. Але це не означає, що вона має миритися з повільним метаболізмом і забудькуватістю. Правильне харчування, активність, турбота про м’язи та мозок — це ключі до збереження краси, енергії та ясності думок на довгі роки.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися на YouTube-каналі Марічки Падалко за цим посиланням: ЯК ЇСТИ ТАК, ЩОБ ХУДНУТИ?! Оземпік, дієти-вбивці й ДЕШЕВИЙ РАЦІОН