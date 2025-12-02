Схвалено жінками 50+: 9 натуральних засобів: які швидко полегшують біль за артриту

Жінка з артритом / © Credits

Між сімейними вечорами, прогулянками з друзями та походами в гори останнє, чого ми хочемо, це потерпати від болю та запалення в суглобах — проблеми, яка мучить мільйони людей. А низькі температури та зміни атмосферного тиску лише посилюють дискомфорт, подразнюють нерви та ускладнюють регулярну фізичну активність, яка тримає біль на відстані.

Як полегшити стійкий біль за остеоартриту природним шляхом, розповідає Woman`s World.

Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу природним засобам перед прийманням протизапальних препаратів (НПЗЗ), чи на додаток до безрецептурних препаратів для полегшення хронічного болю, ці науково обґрунтовані рішення допомагають зменшити запалення та відновити діапазон рухів, щоб ви швидше почувалися краще.

Вживайте лосося

За словами британських дослідників, омега-3 жирні кислоти в лососі блокують ферменти, які називаються цитокінами та відіграють ключову роль у запальній реакції, що викликає біль за остеоартриту. Всього одна-дві порції лосося або іншої жирної риби на тиждень можуть значно полегшити запалення суглобів.

Не любите лосось — можете доповнити свій раціон риб’ячим жиром, багатим на омега-3.

Зробіть свою кухню м’якою

Швидке рішення, яке полегшує біль за остеоартриту в короткостроковій перспективі: килимок для підлоги проти втоми. Дослідники довели, що він зменшує дискомфорт у спині, стегнах, колінах, шиї та плечах у тих, кому доводиться довго стояти.

Приймайте імбирні капсули

Імбир, який додає пікантності вашому улюбленому гарбузовому пирогу, є потужним протизапальним засобом, що допомагає лікувати біль за остеоартриту природним шляхом. Він знижує рівень інтерлейкіну (IL)-1, того самого запального білка, на який спрямовані деякі рецептурні методи лікування, призначені для покращення якості життя. Звісно, перед вживанням добавок варто проконсультуватися з лікарем, але більшість експертів рекомендують щоденну дозу 500 мг.

Спіть на спині

Щоб полегшити біль за остеоартриту протягом дня, подумайте про те, як ви спите вночі. Сон на спині — найкращий спосіб запобігти болісному напруженню суглобів. Звикли спати на боці — спробуйте покласти подушку між колінами, щоб зняти тиск, тримати стегна вирівняними та полегшити біль, поки ви дрімаєте.

Зігрійте, потім охолодіть

Прикладіть грілку на 10 хвилин, зачекайте три години, а потім використовуйте охолоджувальний гель-компрес. Цей простий трюк забезпечує як негайні, так і тривалі переваги, коли йдеться про полегшення болю за остеоартриту. За даними Фонду артриту, зігрівання болісних суглобів покращує кровообіг, зменшуючи біль аж на 40 відсотків. Після цього охолоджувальний гель-компрес зменшує стійке запалення в корені дискомфорту.

Розгляньте куркумін

Яскраво-жовта спеція — куркума — століттями була в Індії основним засобом для полегшення болю за остеоартриту. Дослідження показує, що сполука куркумін у цій спеції зменшує болісне запалення дуже ефективно.

Добавка з «ананасовим порошком»

Ферментний центр в ананасах під назвою бромелайн може бути секретом полегшення болю за остеоартриту. Австрійський огляд показав, що щоденне приймання 540 мг бромелайну полегшує остеопороз.

Цей природний засіб для боротьби з запаленням заспокоює набряк і біль, одночасно захищаючи суглоби від пошкодження. Спробуйте додати порошок бромелайну до смузі, щоб розпочати свій день зі смачного заряду енергії. Проте уникайте його, якщо приймаєте препарати для розрідження крові.

Натріть перцем

Капсаїцин — сполука, яка надає гострому перцю його пекучості — полегшує біль так само добре, як і популярні місцеві знеболювальні препарати, якщо наносити його на больові точки остеоартриту. Імітуючи відчуття тепла, капсаїцин обманює хімічних посланців в організмі, притупляючи їхню здатність передавати больові сигнали.

Ви можете використовувати готові версії, як-от крем для зняття болю за артриту, або ж зробити свій власний, змішавши 1 чайну ложку порошку каєнського перцю з 2 столовими ложками олії, а потім втирати кілька крапель у болісні суглоби.

Скористайтеся «супердуетом»

Поєднання протизапального глюкозаміну сульфату і хондроїтину уповільнює прогресування остеоартриту та загоює наявні пошкодження суглобів. Глюкозамін зменшує пошкодження хряща, кажуть італійські вчені. А хондроїтин дуже ефективно заспокоює запалення, полегшуючи біль у разі артриту середнього та тяжкого ступеня.

Але перш ніж дотримуватися будь-якої з цих рекомендацій, обовʼязково порадьтеся з лікарем.