Скільки існує видів анестезії та в чому їхня різниця

Анестезія застосовується для зменшення болю або допомоги в засинанні під час операцій та інших інвазивних медичних процедур, які можуть бути болючими або незручними людині.

Видання HealthLine розповіли про типи медичних анестетиків, які використовуються, залежно від типу процедури, яка проводиться для полегшення її перебігу.

Отже, існує 4 основні види анестезії:

Місцева анестезія

Регіональна анестезія

Загальна анестезія: внутрішньовенна

Загальна анестезія: контрольована седація

Місцева анестезія

Місцева анестезія здійснюється шляхом нанесення препарату на конкретну ділянку тіла, для зменшення чутливості нервів у цій зоні, без впливу на вашу свідомість. Вона знижує відчуття тиску або болю на ділянці, де медичний працівник проводить процедуру. Також препарат можна вводити під шкіру, щоб знеболити ділянку, де залучені тканини або сусідні органи.

Регіональна анестезія

Регіонарна анестезія виконується шляхом введення анестетика у нерв, щоб перешкодити передачі больових сигналів до мозку. Ось найпоширеніші її типи:

Нервові блокади . Препарат вводять у певний нерв, щоб зупинити біль у конкретній зоні.

. Препарат вводять у певний нерв, щоб зупинити біль у конкретній зоні. Блокада хребта. Анестетик вводять між хребцями безпосередньо в спинний мозок, щоб зменшити біль і чутливість під шиєю, водночас без впливу на свідомість.

Анестетик вводять між хребцями безпосередньо в спинний мозок, щоб зменшити біль і чутливість під шиєю, водночас без впливу на свідомість. Епідуральна анестезія. Анестетик вводять в епідуральний простір навколо спинного мозку, щоб зменшити біль і чутливість в нижній половині тіла.

Загальна анестезія: внутрішньовенна

Загальна анестезія (внутрішньовенна) здійснюється шляхом введення анестетика через внутрішньовенну лінію, лицьову маску або дихальну трубку, щоб знизити активність центральної нервової системи та мозку.

Цей тип анестезії викликає втрату свідомості, щоб людина не відчувала болю і не пам'ятала про проведену процедуру чи операцію. Такий вид анестезії зазвичай виконує кваліфікований анестезіолог, оскільки вона має більший ризик і можливі побічні ефекти. Використовується вона переважно для серйозних операцій та процедур.

Загальна анестезія: контрольована седація

Внутрішньовенна седація, також відома як контрольована анестезія забезпечує спокій, розслаблення та сонливість під час процедури. Хоча ви не повністю втрачаєте свідомість, цей метод значно зменшує больові відчуття і рівень свідомості.

Види процедур, в яких використовують контрольовану седацію:

Ендоскопія;

Тривалі стоматологічні процедури;

Бронхоскопія;

Операції на очах;

Операція на носі або горлі;

Операції на мозку.

Внутрішньовенна седація схожа на загальну анестезію, але має менше ризиків і потребує коротшого періоду відновлення. Це дозволить вам швидше повернутися додому після операції.

Ризики анестезії

Види анестезії та в чому їх різниця / Фото: Credits

Менш інвазивні типи анестезії, такі як місцева анестезія, мають дуже мало ризиків і ефект швидко зникає після процедури. Натомість загальна анестезія має найбільший ризик серед усіх видів анестезії. До ризиків загальної анестезії відносяться:

Нудота;

Блювота;

Сухість у роті;

Біль у горлі від дихальної трубки;

Болі в тілі;

Свербіж;

Озноб;

Тремтіння;

Спантеличеність;

Проблеми з фокусуванням;

Проблеми з сечовипусканням;

Запаморочення

Довготривалі проблеми з пам'яттю або втрата пам'яті.

Дуже рідкісні побічні ефекти анестезії всіх типів можуть включати:

Інсульт;

Інфаркт;

Небезпечні для життя алергічні реакції.

Загальна анестезія є найпоширенішим наркозом, який використовується для великих операцій або процедур. Вона часто використовується для загальної хірургії. А от місцева дуже поширена під час стоматологічних та незначних амбулаторних процедур.

Загальну анестезію або внутрішньовенну седацію зазвичай проводять кваліфіковані анестезіологи до та під час процедур. Натомість регіональну або місцеву анестезію можуть робити медичні працівники різних спеціальностей, зокрема медсестри або стоматологи, після відповідного навчання.

Місцева анестезія не потребує спеціальної підготовки. Проте, у деяких випадках медичний працівник може використовувати спирт або інший стерилізуючий засіб для очищення ділянки перед її проведенням.

Види анестезії та в чому їх різниця / Фото: Credits

Загальна анестезія вимагає додаткової підготовки:

Завчасна зустріч з лікарем або хірургом, для обговорення деталей процедури;

Певні обмеження у їжі та алкогольних напоях за 6-8 годин до процедури;

Припинення куріння (якщо ви курите);

Перевірка вашого загального стану здоров’я;

Загальна анестезія триває протягом операції або процедури та починає зникати за кілька хвилин після того, як анестезіолог припиняє її введення. Однак, вам може знадобитися від 1 до 2 годин, щоб повністю відновитися.

Інші види анестезії також зникають протягом кількох годин. Хоча, регіонарна анестезія може діяти кілька днів, оскільки її використовують для полегшення хронічного болю.

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