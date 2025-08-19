Скільки цукру можна вживати без шкоди для здоровʼя

Цукор / © Credits

Цукор — це форма вуглеводів, яка забезпечує організм енергією та у певних кількостях він нам потрібен. Однак надмірне його споживання дійсно може зашкодити здоров’ю, про це розповіло видання Real Simple. Секрет у балансі, розуміти різницю між природними та доданими цукрами та знати, скільки можна безпечно вживати.

Скільки цукру можна вживати на день

За даними American Heart Association, безпечна кількість доданого цукру становить:

для жінок — до 25 г (близько 6 ч. л) на день,

для чоловіків — до 36 г (близько 9 ч. л) на день.

Додані цукри — це ті, які виробники додають у продукти під час приготування, у солодощі, соуси, напої, йогурти, навіть у хліб. Середньостатистична людина споживає близько 17 ч. л доданого цукру щодня — майже вдвічі більше за норму.

Природний та доданий цукор

Природний цукор міститься у фруктах, овочах, меді та молочних продуктах. Разом із ним організм отримує вітаміни, мінерали та клітковину.

Доданий цукор не несе користі, окрім калорій та у великій кількості шкодить. Він легко засвоюється, різко підвищує рівень глюкози у крові, а це з часом може призвести до інсулінорезистентності та діабету.

Важливо: природний цукор теж залишається цукром, тож зловживати фруктами чи медом не варто.

Як надлишок цукру шкодить організму

Регулярне перевищення норми може викликати:

хронічне запалення,

набір зайвої ваги,

проблеми зі шкірою,

зниження енергії та перепади настрою,

розвиток серцево-судинних хвороб і діабету II типу.

Як скоротити споживання цукру

Читайте етикетки, адже цукор часто «ховається» у соусах, консервованих продуктах і «здорових» батончиках. Вибирайте цільні продукти та готуйте самостійно, щоб контролювати кількість цукру. Замінюйте цукор корисними альтернативами, наприклад, медом (солодший за цукор, тож можна додавати менше), фініками (джерело клітковини та антиоксидантів), кленовим сиропом (якщо він натуральний), кокосовим цукром, корицею (додає солодкий аромат і зменшує запалення). Не відмовляйте повністю від його вживання, іноді дозволяйте собі улюблений десерт, адже це навіть корисно для психологічного комфорту.

Організм потребує вуглеводів, а отже і певної кількості цукру. Але головне — джерело та доза. Обирайте їжу, яка ближча до природного вигляду та пам’ятайте, краще з’їсти банан із 14 г природного цукру, ніж низькокалорійний десерт із прихованими підсолоджувачами.