Собаки рятують життя: як чотирилапі можуть розпізнати рак у людини / © Associated Press

Так, ви не помилилися — деякі собаки здатні виявляти рак на дуже ранніх стадіях, орієнтуючись винятково на запах. Як це можливо та чи є шанси, що в майбутньому чотирилапі допомагатимуть лікарям у боротьбі з онкологією, розповіло видання Medical New Stoday.

Собаки «винюхують» рак

Усі ми знаємо про надзвичайний нюх собак. Їх використовують для пошуку наркотиків, вибухівки, зниклих людей. Але нещодавно було помічено, що деякі собаки можуть відчувати запах змін в організмі людини, пов’язаних із хворобами, зокрема раком.

Секрет у летких органічних сполуках (VOC) — хімічних речовинах, які виділяються у процесі обміну речовин. Рак змінює цей процес, тож організм починає виробляти інші, «аномальні» запахові маркери. Собаки з тренованим нюхом можуть виявляти ці речовини у диханні, сечі, поті, крові, фекаліях або навіть на шкірі.

Цікаво, що нюх собаки в 10000–100000 разів чутливіший, ніж у людини. Вони можуть виявити запах у концентраціях до однієї частинки на трильйон.

Типи раку, які можуть виявити собаки

Спеціально навчені собаки можуть розпізнавати такі види онкологічних захворювань:

рак молочної залози

рак легень

меланома

рак яєчників

рак простати

колоректальний рак (товстої кишки)

Наприклад, в одному випадку чоловік звернувся до лікаря після того, як його собака почав постійно лизати родимку за вухом. Обстеження виявило меланому. І хоча тварину ніхто не навчав, її інстинкт виявився точним.

Ще один випадок, коли пес із річним тренуванням розрізняв сечу хворих і здорових людей з точністю до 73%, коли йшлося про рак легенів. У випадку з раком молочної залози один собака виявив 100% позитивних випадків серед 200 зразків сечі — результати разючі, хоча потребують повторного підтвердження.

Використання собак у медицині

Поки що собаки не замінюють традиційні методи діагностики, як-от МРТ, УЗД чи біопсія. Але вони можуть стати корисним додатковим інструментом:

для скринінгу на ранніх етапах, коли інші тести ще не дають точних результатів,

у регіонах без доступу до сучасної діагностики,

для перевірки зразків у лабораторіях,

у клініках, які вивчають електронні носи — пристрої, що імітують собачий нюх для автоматичного виявлення VOC.

Крім того, науковці продовжують досліджувати:

які породи собак найкраще підходять для такої роботи (часто це лабрадори, біглі, вівчарки),

оптимальні методи навчання,

тривалість утримання навички,

ефективність у порівнянні з традиційними методами.

Важливо знати

Так, собаки можуть допомогти виявити рак, але це не магія і не підстава ігнорувати обстеження. Їхній нюх — інструмент, який може доповнювати, а не замінювати медичну діагностику. Водночас ці дослідження відкривають нові горизонти:

допомагають створювати технології майбутнього — пристрої, які виявлятимуть рак на молекулярному рівні без болю та променевого навантаження,

популяризують раннє виявлення раку як ключовий чинник виживання.

Собаки — надзвичайно чутливі до змін у поведінці, запаху та настрої своїх господарів. Часто саме вони першими помічають, що щось не так. Якщо ваш пес почав проявляти надмірну увагу до певної ділянки тіла, обнюхувати її чи турбуватися, це може бути приводом звернутися до лікаря — нехай краще даремно, ніж запізно.

Собаки — не просто улюбленці, а потенційні союзники у сфері охорони здоров’я. Їхня здатність виявляти рак за запахом — справжнє медичне диво, яке вже сьогодні змінює підходи до діагностики.