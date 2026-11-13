Солодка та звичайна газована вода: яка безпечніша для зубів

Солодка та звичайна газована вод / © Credits

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Газовані напої давно стали частиною повсякденного життя, але за приємною шипучістю можуть ховатися цукор і кислоти, здатні пошкоджувати зубну емаль. Навіть дієтична газована вода не завжди є ідеальною альтернативою, про це розповіло видання Real Simple. Та є хороша новина для тих, хто не уявляє свого дня без бульбашок, дослідження, представлене Американським товариством харчування, говорить про те, що звичайна несолодка газована вода може бути безпечнішим вибором.

Вплив бульбашок на емаль

Ключову роль відіграє кислотність у ротовій порожнині. Коли рівень pH опускається нижче 5,5, зубна емаль починає розчинятися, а регулярний вплив кислот підвищує ризик її ерозії.

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У дослідженні 20 дорослих учасників попросили випити чотири різні напої: звичайну солодку газовану воду, газовану воду без додавань, газовану воду з додаванням кальцію та негазовану воду. Після цього науковці вимірювали зміни pH слини.

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Результати показали, що звичайна солодка газована вода спричиняла найбільше підвищення кислотності. Натомість після вживання звичайної газованої води та варіанта з кальцієм pH слини тимчасово знижувався, проте повертався до норми протягом 20 хв.

Отже, хоча газована вода теж може впливати на кислотність у роті, її потенціал спричиняти ерозію емалі виявився значно нижчим, ніж у традиційної солодкої газованої води.

Чи варто замінити солодкі напої газованою водою

Якщо ваша мета — скоротити споживання цукру та зменшити ризик пошкодження емалі, то так. Несолодка газована вода може стати вдалою альтернативою солодким напоям, особливо якщо пити її помірно та не забувати про щоденну гігієну ротової порожнини.

Водночас важливі частота споживання, склад напою та тривалість контакту із зубами. Тож не варто вважати будь-який газований напій однаково безпечним, вода без цукру — не те саме, що солодка газована вода чи напій із доданими кислотами.

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Дослідники також вважають, що результати можуть заохотити виробників шукати способи зменшення ерозійного впливу кислих напоїв.

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