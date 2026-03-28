Сон без білизни

Реклама

Досі багато хто вважає, що спати без трусів — незвично чи навіть небезпечно. Але медичних показань до постійного носіння білизни немає, розповло видання Real Simple. Носіння трусів потрібно лише тоді, коли інші тканини, наприклад джинси, натирають шкіру чи викликають дискомфорт. Ще серед причин носити білизну можна відзначити те, що вона захищає одяг від природних виділень і зменшує ризик перенесення бактерій із джинсів або інших щільних тканин на інтимну зону.

Коли мова йде про сон, поради експертів стають гнучкішими. Деякі лікарі навіть схвалюють сон голяка та пояснюють це тим, що менше тертя, менше поту та подразнень, тканина інтимної зони «дихає», а це допомагає зменшити вологість. Також оптимальний рівень pH підтримує здорову мікрофлору, запобігає росту шкідливих бактерій та дріжджових грибків.

Відповідно, нічний сон без білизни може стати справжнім «релаксом» для вас і вашого тіла.

Реклама

Яку білизну обирати вдень

Якщо ви все ж віддаєте перевагу спідній білизні, то пам’ятайте, що тут важлива тканина. Жінки, які носіть білизну з не бавовняних матеріалів, частіше страждають на дріжджові інфекції, тож:

Вибирайте білизну з натуральних тканин, вона дихає та зменшує накопичення вологи.

Уникайте нейлону та синтетики, які створюють тепле та вологе середовище для дріжджових грибків.

Сон без нижньої білизни — це не просто комфорт, а й користь для вашої інтимної гігієни. Головне — слухати своє тіло та поєднувати комфорт із безпекою. Вдень віддавайте перевагу натуральним тканинам, а вночі дайте інтимній зоні «подихати».

Якщо ви досі сумніваєтеся, спробуйте кілька ночей поспати без трусів і порівняйте відчуття комфорту та стан шкіри. Маленькі зміни у повсякденних звичках можуть зробити ваше життя приємнішим і здоровішим.