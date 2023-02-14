Сонцезахисні окуляри взимку: лікар-офтальмолог пояснив, кому їх варто носити й навіщо

Сонцезахисні окуляри входять до звичного набору потрібних речей влітку разом із сонцезахисним кремом та в’єтнамками. Але зараз ми вже знаємо, що кремом з SPF варто користуватися постійно. А як тоді щодо окулярів?

Чи варто носити сонцезахисні окуляри взимку та навіщо це робити, пояснює офтальмохірург клініки "Новий Зір", лікар з понад 30-річним досвідом Михайло Білий.

Як наш зір сприймає світло?

У нашому оці є "вбудований" фільтр, який регулює, скільки світла може потрапити на сітківку. Ви бачите цей фільтр постійно, у дзеркалі та на фото — адже це зіниця. Коли видається дуже сонячний день і світла багато, зіниця звужується. А от коли світла мало — навпаки, розширюється, аби "вхопити" якомога більше доступного світла.

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Водночас зіниця фільтрує не лише видиме, а й так зване невидиме світло — ультрафіолетове. Саме воно впливає на здоров’я ока, і якщо ультрафіолетового випромінювання занадто багато, очі можуть пересихати, червоніти й боліти.

У нормі ваш "вбудований" фільтр може сам впоратися із захистом від шкідливого випромінювання, але іноді йому потрібна допомога — сонцезахисні окуляри.

Коли потрібно носити сонцезахисні окуляри?

Влітку. Почнемо з очевидного — коли сонця увесь час багато, світловий день тривалий і вам постійно доводиться мружитися, варто користуватися окулярами. Так ви себе і від мімічних зморшок вбережете, і зір вціліє.

Через професійну необхідність. Якщо ви працюєте в ливарному цеху або постійно користуєтеся зварювальним апаратом і можете упіймати "зайчика", потрібно захищати очі. Звісно, не звичайними, а професійними окулярами.

В разі захворювань очей. За деяких захворювань очей, які підвищують чутливість до світла, потрібно обов’язково носити сонцезахисні окуляри. Наприклад, запалення всередині очей, які впливають на судини, дистрофія рогівки (коли підвищена світлочутливість заважає достатньо комфортно відкривати очі). У середні віки, коли рівень знань переважно був дуже низьким, людей із високою світлочутливістю називали вампірами. І це ще одна причина втішитися з того, що ми більше не живемо в Середньовіччі — бо замість сонячних окулярів місцевий знахар у кращому разі виписував кровопускання, в гіршому — вили.

Після лазерної корекції зору. Пацієнтам, які зробили лазерну корекцію, ми рекомендуємо найближчим часом користуватися окулярами. Адже око дуже чутливе після операції, і навіть мінімальне світло може бути неприємним чи болісним.

Через особисту світлочутливість. Якщо ви любите перебувати в затемнених приміщеннях, не дуже в захваті від сонячних днів — у вас може бути підвищена світлочутливість. В такому разі можна і варто користуватися окулярами за будь-якої пори року, щоб почуватися комфортно.

Отже, взимку майже нікому не треба носити окуляри? Не зовсім. Так, взимку сонця значно менше, та й сонячні дні трапляються доволі рідко, тому людину в сонцезахисних окулярах можна побачити нечасто. І якщо око здорове, їх можна не носити.

Але існують ситуації, коли навіть взимку сонця занадто багато, і хоча зіниця звузиться, цього буде недостатньо, щоб вберегти око. Так стається, наприклад, у сонячні засніжені дні, коли світло відбивається від білого снігу і засліплює кожного. Це ж правило діє на гірськолижних курортах, коли снігу багато, і щоб захистити зір та бачити далі свого носа, потрібно користуватися окулярами.

І повертаючись до того, що взимку окуляри не потрібні, якщо очі здорові — на жаль, зараз дуже мало людей з ідеальним зором. Стрес, втома, скролинг соцмереж перед сном — усе це впливає на погіршення зору, особливо коли ви мешкаєте в місті. Якщо ви хочете потурбуватися про свій зір, ви можете придбати сонцезахисні окуляри з захистом від ультрафіолету.

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Як обрати якісні окуляри?

В ідеальному світі усі сонцезахисні окуляри мають захист від ультрафіолету і бережуть очі від уражень світлом. На жаль, досі не всі виробники відповідально до цього ставляться, тому якщо ви купуєте окуляри не в перевіреній оптиці, а, наприклад, на популярному сайті, де продається все, що завгодно, можете зробити тільки гірше.

Адже коли ви надіваєте затемнені окуляри, ваші зіниці одразу розширюються, щоб отримати більше світла. А оскільки від ультрафіолету захисту немає, на око потрапляє багато шкідливого випромінювання. Якщо у вас вже є окуляри, але ви не впевнені, чи бережуть вони від ультрафіолету, перевірте їх у найближчій оптиці.

А коли купуєте нові окуляри, крім наявності ультрафіолетового фільтра, звертайте увагу на такі фактори:

Рівень затемнення окулярів. Ледь жовтувата сепія чи повністю чорні лінзи — купуйте окуляри з комфортним рівнем затемнення. Але слідкуйте, щоб окуляри не були занадто чорними, оскільки тоді ви просто гірше бачитимете і це буде небезпечно.

Форма та ширина окулярів. Якщо ви катаєтеся на гірських лижах і вам потрібен максимальний захист від сонця — окуляри повинні щільно прилягати, берегти від ультрафіолетових спалахів і мати гарний панорамний огляд. Поміркуйте, для чого вам потрібні сонцезахисні окуляри, і на підставі цього обирайте форму й ширину.

Найголовніше — окуляри мають вам подобатися. Сонцезахисні окуляри — це не лише захист, а й стильна частина гардероба. Тому щоб після купівлі у вас не з’явилося миттєве бажання десь тихенько загубити окуляри і більше їх не бачити, приділіть трохи часу їх вибору. Щоб це було не лише корисне, а й приємне придбання.

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