Сонячний опік: як заспокоїти шкіру після спеки

Сонячний опік / © Credits

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Ми всі знаємо базові правила безпечного засмагання: сонцезахисний крем, капелюх і помірний час на сонці. Проте реальність часто інша — крем забули оновити, прогулянка затягнулася чи заснули на шезлонгу, про це розповідає видання RTÉ.

У деяких країнах, зокрема в Україні, останнім часом фіксують теплішу погоду, ніж було ще 10-20 років тому, тож випадки сонячних опіків стають частішими. І хоча легкий опік зазвичай минає сам, він може бути дуже неприємним і болючим.

Важливо пам’ятати, що у разі сильного опіку, підвищеної температури, пухирів або симптомів теплового виснаження (запаморочення чи головний біль) потрібно негайно звернутися до лікаря. Проте якщо опік легкий, є способи допомогти шкірі відновитися.

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Вийдіть із сонця та більше не повертайтеся

Перше та найважливіше правило здається очевидним, але саме його найчастіше ігнорують. Як тільки шкіра починає пекти чи стає надто чутливою, потрібно негайно перейти у тінь. Навіть якщо симптоми з’явилися пізніше, наприклад, наступного дня, варто повністю уникати сонця, щоб не посилювати ушкодження.

Охолодіть шкіру

Печіння, яке не дає сидіти, спати чи рухатися — один із найнеприємніших наслідків сонячного опіку. Охолодження не лікує опік, але значно полегшує стан. Можна:

обережно обтирати шкіру прохолодною водою

використовувати холодні компреси на найболючіші ділянки

прийняти прохолодний душ або ванну

Це допомагає зменшити відчуття «палючої» шкіри та заспокоїти подразнення.

Пийте більше води

Після тривалого перебування на сонці організм часто зневоднюється. Вода не прибере сам опік, але допоможе запобігти іншим неприємним симптомам, як от головному болю, запамороченню та загальному виснаженню. Це важлива підтримка для організму під час відновлення.

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Використовуйте алое

Алое — один із найвідоміших природних засобів для подразненої шкіри. Гель можна отримати одразу з рослини чи використовувати готові засоби з високим вмістом алое. Воно допомагає зменшити почервоніння, заспокоїти подразнення та дати шкірі відчуття прохолоди.

Знеболювальні — за необхідності

Якщо біль заважає нормально жити, допустимі безрецептурні знеболювальні засоби, такі як парацетамол або ібупрофен. Важливо завжди дотримуватися інструкції та не перевищувати дозування, а краще перед їхнім використанням порадитися із сімейним лікарем.

Чого робити не можна

Медичні рекомендації наголошують, що деякі звичні «домашні методи» можуть лише погіршити стан. За сонячного опіку не можна:

наносити вазелін або продукти на основі нафти

безпосередньо використовувати лід або дуже холодні компреси

проколювати пухирі

розчісувати чи здирати шкіру, яка лущиться

носити тісний одяг на уражених ділянках

Сонячний опік — це не просто тимчасовий дискомфорт, а сигнал від шкіри, що їй потрібен відпочинок і відновлення. Найкраща стратегія — охолодження, зволоження, спокій і повна відмова від повторного впливу сонця. І хоча опік зазвичай минає сам, правильний догляд може суттєво зменшити біль і пришвидшити відновлення.

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