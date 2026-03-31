Як тренуватися на свіжому повітрі без ризику для здоров'я

Свіже повітря, ранковий біг, велосипедні прогулянки чи плавання у відкритій воді, тренування на вулиці давно стали частиною лайфстайлу. Але є нюанс, адже більшість із нас думає про витривалість і калорії, а не про захист шкіри.

Саме так було і з Джорджі Резерфорд. У 34 роки вона, професійна спортсменка, не надала значення невеликому червоному утворенню на руці. Через кілька місяців це виявився меланома стадії 2C. Діагноз прозвучав як шок і одразу постало питання, як щось «нешкідливе» могло так швидко стати небезпечним. Відповідь частково проста — регулярне перебування на сонці без належного захисту.

Чому тренування на вулиці підвищують ризики

Згідно зі The Skin Cancer Foundation факти говорять самі за себе — 90% немеланомних раків шкіри та 86% меланом пов’язані з впливом ультрафіолету, а понад 50% жінок тренуються на вулиці та проводять там у середньому 5 годин на тиждень. Дослідження 2024 року показало, що регулярні тренування на свіжому повітрі можуть підвищувати ризик меланоми.

Джорджі тренувалася на відкритому повітрі 6–9 годин щотижня. Сонцезахисний крем вона використовувала, але не системно. Без повторного нанесення та захисту під час плавання. Це дуже типова ситуація.

Спорт — не ворог

Важливо розуміти, що фізична активність не підвищує ризик раку сама по собі. Навпаки, регулярні тренування покращують роботу імунної системи, знижують рівень стресу та можуть покращити прогноз при онкологічних захворюваннях. Проблема не у спорті, а у в сонці без захисту.

Як правильно захищати шкіру під час тренувань

SPF — ваша базова річ у косметичці. Обирайте широкого спектра (UVA + UVB), SPF не менше 30 та надавайте перевагу формулам зі стійкістю до води чи поту (40–80 хв). Повторне нанесення — ключ до безпеки. Навіть найкращий крем не працює вічно, тож оновлюйте SPF кожні 90 хв, одразу після купання та після сильного потовиділення. Перед повторним нанесенням промокніть шкіру рушником. Плануйте тренування. Найбезпечніший час — до 10:00 та після 16:00. Саме з 10 до 14 сонце найагресивніше. Додавайте фізичний захист. SPF — не єдина опція, використовуйте кепку чи панаму, сонцезахисні окуляри, одяг із UPF-фактором і довгі рукави для тривалих тренувань. Не забувайте про деталі, як от те, що вітер теж шкодить, він пошкоджує шкірний бар’єр, вода та сонце дають подвійний ефект. Додатковий захист. Деякі експерти радять антиоксиданти, як добавки, які можуть зменшувати шкоду від УФ-випромінювання. Але вони не замінюють SPF, а лише доповнюють його.

Чому люди досі ігнорують SPF

незручно наносити під час тренування

не хочеться «липкої» шкіри

здається, що «нічого страшного не станеться»

Сучасний підхід до здоров’я — це не тільки спорт і правильне харчування, а ще й усвідомлений догляд за шкірою. Тренування на вулиці можуть залишатися частиною вашого життя та навіть його найкращою частиною, проте тепер із новим правилом: SPF — така ж важлива звичка, як розминка перед бігом.