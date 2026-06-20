Сонцезахист під ударом TikTok: чому міфи про SPF стають вірусними та яку загрозу здоровʼю це несе

Сонцезахист / © Credits

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TikTok давно став не лише платформою для розваг, а й простором, де формується ставлення до здоров’я, краси та догляду за собою. Але саме тут дедалі частіше з’являються вірусні відео, які ставлять під сумнів базові дерматологічні рекомендації.

Як повідомляє видання New York Post, нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS Digital Health виявило, що контент про «шкідливість» сонцезахисних засобів отримує непропорційно високу активність, попри те, що становить лише невелику частину всіх відео на тему SPF.

Міфи про SPF стають вірусними

Дослідники проаналізували 971 найпопулярніше відео про сонцезахист у TikTok і результати показали цікаву диспропорцію, виявляється лише близько 13% контенту містило сумніви щодо SPF, але саме ці ролики отримували значно більше лайків, коментарів і поширень.

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Більшість відео, приблизно 86%, все ж підтримували використання сонцезахисних засобів і наголошували на їхній ролі у захисті від фотостаріння, акне, пошкодження та раку шкіри.

Втім, саме контент із критикою чи сумнівами привертав більше уваги та формував викривлене враження про «популярність» анти-SPF позиції.

Що стверджують міфи

Серед найпоширеніших тез у вірусних відео, що сонцезахисний крем нібито є «ендокринним руйнівником», може впливати на гормональний баланс, «заражає» грудне молоко, містить мікропластик і токсичні компоненти, а також шкодить екосистемі.

Окремі користувачі також заявляють, що сонцезахисні засоби небезпечні самі по собі і нібито краще взагалі відмовитися від них під час засмаги.

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Що каже наука

Дослідники та дерматологи наголошують, що на сьогодні немає наукових доказів того, що поширені інгредієнти «хімічних» SPF-засобів є небезпечними для здоров’я людини у звичних концентраціях.

Вчені пояснюють, що як «хімічні», так і мінеральні сонцезахисні засоби вважаються безпечними. Різниця полягає лише у механізмі дії, бо одні поглинають УФ-промені, інші їх відбивають.

Ключовий висновок дослідження звучить однозначно: відсутність захисту від сонця ніколи не є безпечнішою альтернативою використанню SPF.

Роль соцмереж у поширенні дезінформації

Попри доступність інформації, рівень знань про сонцезахист залишається низьким. Серед молоді, особливо покоління зумерів, ситуація максимально тривожна, бо у них спостерігаються значні прогалини у базових знаннях про захист від сонця.

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Дерматологиня Маріса Гаршик зазначає, що до 95% неправдивої інформації про SPF може походити саме із соціальних мереж. Це відбувається не лише через прямі заяви інфлюенсерів, а й через візуальні тренди, наприклад, романтизацію довгого перебування на сонці без захисту чи демонстрацію засмаги як «здорового» результату.

Історія з TikTok показує, як швидко естетичні тренди можуть підміняти медичні факти. Сонцезахисний крем залишається одним із найважливіших засобів профілактики пошкодження шкіри, незалежно від того, наскільки вірусними стають протилежні думки. Тож, у світі, де алгоритми часто підсилюють найгучніші, а не найправдивіші голоси, критичне мислення стає таким же важливим, як і SPF у щоденному догляді.

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